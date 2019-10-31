央行理監事會議記錄公開！台灣經濟表現審慎樂觀　理事全員贊成利率連13凍

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（31）日公布本季理監事會議紀錄，在貨幣政策方面，全體理事皆贊同政策利率維持不變，主要係基於國際經濟前景不確定性多，加上台灣整體經濟表現相對審慎樂觀，包含國內投資動能佳、房市趨熱，出口轉為正成長，且通膨展望穩定等因素。

有位理事指出，儘管未來不確定性高，但預期國內短、中期投資動能仍佳，可望支撐經濟成長。此外，國內市場流動性充裕，企業超額儲蓄金額居高，顯示企業不缺資金，缺的是投資機會；政府宜由提升國內投資環境著手，協助廠商創造投資機會。要提振經濟成長，透過促進投資的措施，將較寬鬆貨幣政策更為有效。

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另位理事則認為，當前國內經濟動能和緩，且明年基本工資持續調升，宜維持適度寬鬆的貨幣情勢，使銀行持續推動對中小企業提供必要的營運資金，故支持利率維持不變。有位理事表示，國內幾無通膨壓力，加以利率水準已低且資金充裕，利率再降的效果不佳。因此，基於短期政策考量，維持利率不變應係合理的決策。

有位理事指出，就台灣景氣衰退預測模型推估研究認為，明年台灣邁入景氣衰退的機率，低於美國聯邦準備銀行推估之明年美國景氣衰退機率；經考量當前台灣景氣情況，維持相對穩定寬鬆的貨幣政策應屬允當。

有位理事指出，雖然美國及亞太國家降息，但與主要國家相較，台灣整體經濟表現相對審慎樂觀，包括房市趨熱，加以美中貿易衝突帶來轉單效應，使國內投資暢旺，出口亦在近期由連續負成長轉為正成長；此外，國內通膨溫和，產出缺口雖為負值，但已漸縮小。值此整體經濟前景審慎樂觀之際，不宜調降政策利率。

▲ 美國聯準會再度宣布降息1碼。（圖／路透）

另位理事則指出，雖然經濟前景存諸多不確定性，但台灣經濟表現相較其他國家並不差，故無須因他國降息而降息；另方面，國內景氣未過熱，且市場資金充裕，亦無升息的空間。雖然實證顯示低利率、寬鬆貨幣政策對提振景氣、促進經濟成長的效果不大；惟國人亦擔憂高利率、緊縮貨幣政策將對經濟產生不利的影響，此即如同美國在升息後發現景氣受到干擾而開始降息。

有位理事亦認為，考量當前有諸多不確定性因素，包括美中貿易衝突談判、英國脫歐、中東局勢發展，以及台灣即將選舉等；且之前美國已多次升息，台灣則維持政策利率不變，故美國降息，台灣不一定要隨之降息；又近期部分鄰近國家降息，但考量國內利率仍低於中國大陸及南韓，此時宜靜觀其變，故贊成維持政策利率不變。

多位理事均贊同政策利率不變之同時，也表達未來貨幣政策考量因素之看法。其中，有位理事指出，若未來主要經濟體持續降息，須審慎思考台灣宜否跟進降息的問題。例如，日本擬以低利率寬鬆貨幣政策脫離不景氣，惟採行近三十年並無成效；在長期停滯下，大部分央行仍維持低利率寬鬆貨幣政策，除短期效果不明顯外，因利率未能發揮價格機能，可能導致資金流入房地產，而未投入實體產業，對長期經濟產生不利影響。

該名理事指出，央行決策者應瞭解貨幣政策須搭配財政政策及結構性政策，方能因應長期停滯。此論點值得決策者思考，以充裕資金刺激景氣的傳統作法效果其實並不佳。