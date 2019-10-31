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廣告業績強勁、用戶數穩定成長　臉書Q3營收獲利優於預期

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▲▼臉書的「F8 開發者大會」。（圖／路透社）

▲臉書發布Q3財報，營收獲利雙雙優於預期。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

臉書周三（30日）發布第3季財報，其中營收較去年同期成長29%至176.52億美元，獲利則年增19%至60.91億美元，或每股盈餘2.12美元，雙雙優於市場預期，激勵盤後股價大漲逾5%。

該季已是臉書連續第三個季度營收成長不及30%，隨著亞馬遜等告大的參與者加入，近來網路廣告的市場競爭也愈加激烈，臉書正在透​​過Instagram及動態時報等新模式找到更多廣告成長的途徑。臉書該季的廣告營收達173.83億美元，佔總營收的98.5%，而其中有高達94%皆來自行動廣告營收。

請繼續往下閱讀...

eMarketer分析師威廉森（Debra Aho Williamson）表示，儘管臉書內部發生許多爭議，「但廣告商仍在支持臉書，用戶群也不斷擴大。」臉書公布第3季每月用戶人數28億人，而臉書、Messenger、Instagram和WhatsApp等合計每天用戶人數22億。這個數字略高於前一季。對此，威廉森說：「的確，臉書的確有許多必須面對的挑戰，但不包括提高營收和用戶人數。」

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報中寫道：「我們上季表現很好，社群和業務繼續成長。」「我們致力於在重大社會問題上取得進展，打造新體驗，以改善世界各地人們的生活。」

據路透報導，過去三年來，臉書因使用者個資處理及無法確保動態消息來源的可信度，而面臨用戶及國會議員愈來愈多的敵意。隨著美國當局調查其是否存在反壟斷行為，臉書也面臨著愈發嚴格的監管挑戰。

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