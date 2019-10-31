遊戲商王碁也來了！經部：四家企業進駐園區投資逾7千萬元

▲經濟部加工出口區管理處今（31）日通過四家企業進駐加工園區投資案，身處遊戲產業第一線的王碁企業，申請進駐台中軟體園區已獲通過。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部加工出口區管理處今（31）日通過四家企業進駐加工園區投資案，身處遊戲產業第一線的王碁企業，申請進駐台中軟體園區已獲通過，與國內遊戲製作工作室及大型企業合作，帶動台灣遊戲產業表現可期。

經濟部加工出口區管理處今天召開入區投資審查會，核准通過允博科技、歐事佳生物科技、王碁企業及新加坡商拉法特設計等四家企業投資案，投資金額總計逾新臺幣7千萬元。

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官員指出，王碁公司從事電視遊樂器、電玩精品、遊戲軟體、遊戲攻略、3C商品經銷，為遊戲產業的第一線，掌握著龐大的消費數據，未來將與國內遊戲製作工作室及大型企業合作。

拉法特公司則是1家具有工業設計、創新開發、專利布局及行銷整合等專長之新創團隊，目前產品以餐飲業應用居多，其進駐中軟智慧創新應用加速器基地，期望藉由臺灣專業研發及設計能力，將產品開發擴增至其他產業鏈。

另外，本次投資案有2家公司申請進駐高雄軟體園區。允博科技有限公司提供醫療資訊應用與電子病歷系統開發、維護及顧問服務，推出跨平臺及雲端共享功能，以整合各醫療照護機構資訊，因應未來多元化健康照護服務需求。

經濟部指出，歐事佳生物科技有限公司從事水解膠原蛋白、益生菌、維他命、葉黃素等保健食品銷售，其產品榮獲臺灣生技金質獎及馬來西亞亞太傑出品牌獎，受到國際間肯定，市場已逐漸推廣至國際。

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