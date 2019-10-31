　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

遊戲商王碁也來了！經部：四家企業進駐園區投資逾7千萬元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部加工出口區管理處今（31）日通過四家企業進駐加工園區投資案，身處遊戲產業第一線的王碁企業，申請進駐台中軟體園區已獲通過。（圖／經濟部提供）

▲經濟部加工出口區管理處今（31）日通過四家企業進駐加工園區投資案，身處遊戲產業第一線的王碁企業，申請進駐台中軟體園區已獲通過。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部加工出口區管理處今（31）日通過四家企業進駐加工園區投資案，身處遊戲產業第一線的王碁企業，申請進駐台中軟體園區已獲通過，與國內遊戲製作工作室及大型企業合作，帶動台灣遊戲產業表現可期。

經濟部加工出口區管理處今天召開入區投資審查會，核准通過允博科技、歐事佳生物科技、王碁企業及新加坡商拉法特設計等四家企業投資案，投資金額總計逾新臺幣7千萬元。

請繼續往下閱讀...

官員指出，王碁公司從事電視遊樂器、電玩精品、遊戲軟體、遊戲攻略、3C商品經銷，為遊戲產業的第一線，掌握著龐大的消費數據，未來將與國內遊戲製作工作室及大型企業合作。

拉法特公司則是1家具有工業設計、創新開發、專利布局及行銷整合等專長之新創團隊，目前產品以餐飲業應用居多，其進駐中軟智慧創新應用加速器基地，期望藉由臺灣專業研發及設計能力，將產品開發擴增至其他產業鏈。

另外，本次投資案有2家公司申請進駐高雄軟體園區。允博科技有限公司提供醫療資訊應用與電子病歷系統開發、維護及顧問服務，推出跨平臺及雲端共享功能，以整合各醫療照護機構資訊，因應未來多元化健康照護服務需求。

經濟部指出，歐事佳生物科技有限公司從事水解膠原蛋白、益生菌、維他命、葉黃素等保健食品銷售，其產品榮獲臺灣生技金質獎及馬來西亞亞太傑出品牌獎，受到國際間肯定，市場已逐漸推廣至國際。

►拚事業也要顧面子，這款CP值很可以！

ET快訊
宜蘭升級紅色「大豪雨警戒」　員山鄉、南澳部分今晚停課
拍完空靈寫真..20歲正妹「噩夢開始」　9天後PO「救救我」
排隊前面妹子雪白裸背太銷魂　他PO網求搭訕…本尊身份曝：是神
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

加油要快！專家預估下周油價再漲0.1元

雲朗觀光馬拉松本周六花蓮開跑　攜手台泥號召百名勇士「淨跑」太魯閣

台積電第三季發明專利蟬聯冠軍　經部：本國人專利件數年增11%

台積電第三季發明專利蟬聯冠軍　經部：本國人專利件數年增11%

徐旭東看2020景氣　零售百貨、5G「都在動」成長可期

徐旭東糾東區商家周年慶「一起發」　SOGO全台七店業績上看108億

長榮旗下長汎搶攻摩托車賽、馬拉松主題旅遊商機　今年業績上看38億大關

女力崛起　巨大搶攻高端電動車市場挹注營運可期

全台最大荷爾蒙藥商斥資5億設研發中心　經部：中小企業升級投資繼續衝

華航勇奪航空業服務冠軍　線上旅展促銷挹注第四季業績可期

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

理財周刊／永恆QE無限好？

先探／衝破零負利率危機

先探／謝金河：台股創29年新高啟示

財訊／執導區塊鏈商戰電影　新銳導演大哉問：你是聖人還是大盜？

財訊／蘋果加碼台灣　併購擴廠雙管齊下

財訊／獨家直擊！　那一天，蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

世界先進第3季每股賺0.9元　保守看第4季

主計總處上修第三季GDP至2.91％　創5季以來新高

央行理監事會議記錄公開！台灣經濟表現審慎樂觀　理事全員贊成利率連13凍

受美國防部壓力考慮赴美設廠　台積電劉德音：短期不會

勇士5個月內連損3大將　柯瑞骨折團隊本季最大危機

曾棄美術保送讀體育班　郭彥甫鼓勵失依少年追夢

「反擊彭斯涉華演講」　吳謙：勸美方摘下有色眼鏡停止造謊

強化醫美管理！衛福部推「診所認證」　做一次不到5萬可撐3年

韓國瑜批蔡英文民調像金箍棒「可大可小」：乾脆讓她一口氣到100%

蔡英文、賴清德11／2台南同框　黃偉哲證實：輔選行程有重疊

高雄市議會爆全武行！劉德林血流滿面「縫5針」...林宛蓉腦震盪住院觀察

中信盃黑豹旗／華江、東山31日補賽　衝到高三模擬考

泵浦車檢驗黃牛案4業者遭聲押　至少25輛危險車仍全台趴趴走

理財周刊／永恆QE無限好？

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

財經熱門新聞

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

明年起修正勞保投保薪資分級表　影響296萬人

即／美聯準會宣布降息1碼

台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀錄

統一發票有防弊機制　盜領無所遁形

狂賣！華碩ZenFone 6本月搶進安卓旗艦熱銷榜前三　迷霧黑新色上市

美元匯價創15個月來新低　換新台幣5萬多賺到1700元

雲朗觀光馬拉松本周六花蓮開跑　攜手台泥號召百名勇士「淨跑」太魯閣

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

有債務也不怕！　勞動部一招讓勞保年金不怕被扣押

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

藝人Selina領路「放個公主假」　遊輪業日韓雙國遊明年倍增

台積電突破300元大關 市值7.7兆

更多熱門

相關新聞

台積電第三季發明專利蟬聯冠軍　經部：本國人專利件數年增11%

台積電第三季發明專利蟬聯冠軍　經部：本國人專利件數年增11%

經濟部今（30）日發佈第三季智慧財產權趨勢，依據統計，台積電以申請533件發明專利，蟬聯本國法人申請件數冠軍；官員指出，第三季本國人發明專利件數比去年同期大增11%，顯示企業愈來愈重視專利保護。

蔡英文遲到30分鐘？　總統府駁斥錯誤報導

蔡英文遲到30分鐘？　總統府駁斥錯誤報導

夜市抵用券回收不到三成　沈榮津：需有消費、有核銷才能統計

夜市抵用券回收不到三成　沈榮津：需有消費、有核銷才能統計

節能瓦斯爐及熱水器補助開放E化申請　用網路、APP免出門就搞定

節能瓦斯爐及熱水器補助開放E化申請　用網路、APP免出門就搞定

投審會核准Google 260億元增資案　擴大資料中心營運及設備添購

投審會核准Google 260億元增資案　擴大資料中心營運及設備添購

關鍵字：

經濟部加工出口區管理處高雄軟體園區台中軟體園區

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

租客佔房子60年　房東過世討不回

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面