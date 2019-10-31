聽聞台積電衝300元大關　董座劉德音：真的呀？

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電（2330）今（31）日股價突破300元大關，並衝上301.5元歷史新高，台積電董事長劉德音第一時間聽到，竟然反問「真的呀？」爾後回神，劉德音表示，這都是五年前努力的結果，但希望大家不要驕傲。

對於股價站上歷史新高，劉德音指出，今天的成功都是五年前的努力結果，他要感謝全體台積電同仁這段時間的努力，使技術能從後居上，但他希望大家不要驕傲，繼續虛心，這只是暫時領先，怎樣保持領先才是最大挑戰。

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對於明年產業展望，劉德音看法保守。他指出，因為中美貿易戰對明年還是有影響的，整體貿易投資能量是減弱的。但台灣整個半導體在先進技術上都有趕上，像是台積電的5奈米、聯發科的5G（晶片）、日月光的封裝技術等，會讓這個效果（投資量能減弱）減低一點。劉德音表示，明年整體經濟看起來不太好，但台灣看起來「還可以」。

台積電近一個多股價頻創新高，除了7奈米產能滿載外，供應鏈也證實台積電明年上半年調高5奈米的月產能，反映客戶需求能見度高。截至今日止，外資已連五日買超張數達47015張；近十日累計買超74624張，一舉突破300元鍋蓋。