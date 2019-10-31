鎖定中樞神經特殊用藥　瑩碩攜手韓國藥廠搶攻110億韓元市場

▲左起為瑩碩生技執行長顏麟權、董事長王建治。（圖／瑩碩生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

瑩碩生技（6677）今（31）日宣布，正式與韓國藥品大廠簽訂合作協議，首波鎖定中樞神經特殊用藥產品進行開發與銷售，搶攻110億韓元（約2.87億元台幣）市場，並藉由合作協議啟動全球布局第一站，順利挺進韓國市場。

根據雙方協議，瑩碩將旗下中樞神經特殊用藥產品授權給韓國合作夥伴，在當地進行臨床試驗並取得韓國市場代理銷售權，未來韓國合作夥伴將負責進行藥品註冊事宜，再由瑩碩於台灣生產後出口，該藥品目前在韓國的一年銷售額約110億韓元，卻仍未被滿足，因此市場成長潛力不容小覷。

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瑩碩指出，該藥品為特殊長效劑型且屬高單價產品，市場進入門檻高，瑩碩採取專利迴避方式開發，可於原廠專利到期前提前領證上市，相較於一般學名藥市場動輒有數十家的競爭廠商，該藥品的未來競爭者將少於三家，相當有競爭力。

韓國政府將自2020年起改變學名藥的藥價給付遊戲規則，希望藉此鼓勵廠商提高藥品品質，並藉由控制給付價格來限制同一藥品出現過多廠商的價格破壞行為，預料將掀起一波市場淘汰賽，供應鏈將有重新洗牌的機會。

瑩碩表示，韓國合作夥伴在當地市場擁有完整的營銷網絡，尤其專注在消化及精神科藥物領域，該中樞神經藥品是雙方的第一個合作項目，後續雙方也有共識，針對特殊劑型、長效、緩控釋等領域將有更多的合作與交流機會，強化的戰略夥伴關係。

近年瑩碩深耕藥品技術平台，專注開發高門檻、高利基的學名藥產品，目前在中國大陸一致性評價市場正逐漸展現耕耘成果，也有多項產品同步布局東北亞市場，相關簽約金、里程碑金等收入陸續認列，如今再下一城，卡位韓國藥品市場，為公司營運增添新成長動能。