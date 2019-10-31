區塊鏈廠推新一代第三方支付　11/3「鏈上生活節」邀你體驗

▲區塊鏈廠將於11/3「鏈上生活節」推新一代第三方支付。（圖／翻攝自官方粉絲團）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣區塊鏈團隊TokenBacon即將在11/3「鏈上生活節」，推廣TokenBacon全新開發的區塊鏈支付「培根支付」，並教你將如何應用在食、衣、住、行、育、樂當中，與參與者分享區塊鏈之專業知識以及未來發展的可行性，使得當天來參與的每個人能夠更深入瞭解區塊鏈。活動當天也將提供參與者一鏈體驗使用「培根支付」運用在食、衣、住、行、育、樂，當日使用人數預計破十萬人。

TokenBacon認為，全球區塊鏈公司已達數百間，但許多發行的數位貨幣缺乏落地運用，至今已超過數百萬種幣，這些被稱為「空氣幣」最後在市場上將無用武之地，是許多區塊鏈企業家要突破的盲點，培根團隊推出的新一代第三方代幣支付工具「培根支付」，正解決了虛擬貨幣的不流通性，打造代幣實際落地應用，參與者可於活動當天自由消費各種商品或食物，如：爆米花、冰淇淋、咖啡或茶飲，透過活動專屬發行的「生活節幣」將開放預購，活動現場也將提供兌換服務，即可體驗區塊鏈與生活結合的樂趣。

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新一代第三方區塊鏈支付工具「培根支付」有三大特點：

交易方便，即時入帳：

就如同購物商城PChome、蝦皮、東森購物提供的第三方支付服務，「培根支付」支援電商混合式金流支付服務，透過培根鏈技術，可使每筆交易更迅速，達到每筆1秒的交易速度，而且僅需1%的交易手續費，不但電商收到的款項可直接存入電商專屬的培根錢包，使交易過程更加快速，更達到金流即時入帳的服務。



交易安全、簡易安裝：

區塊鏈最為重要的特徵為「去中心化」，一旦信息經過驗證並寫入區塊鏈，將永久的存儲在區塊鏈上，且對於單個節點上的資料修改是無效的，因此，區塊鏈的數據穩定性和可靠性極高。培根團隊對於這樣的優勢借力使力，透過培根支付的每筆交易將永久存入區塊鏈，同時也可以被追朔，避免了偽卡以及欺詐交易的可能性，使每筆交易的過程中多了一層保障。



虛擬貨幣支付工具「培根支付」，將支援多種代幣付款功能、精簡付款流程，已WordPress為基礎作為簡單的工具插件，電商可以輕鬆又快速的進入區塊鏈世界，更可以提供消費者在購物平台上以虛擬貨幣（比特幣、以太幣或培根幣）作為支付方式，使虛擬貨幣應用空間更多元化，打破代幣不流通性，提高虛擬貨幣應用場景。



打造屬於電商的點數代幣：

其中培根支付不僅提供混合式金流支付之外，也提供電商專屬商品點數的造幣服務，點數代幣不但可以直接作為消費者購物折抵，創造客戶回購率，更可以允許消費者在任何不同電商平台上作為消費折抵，使一般中小型店家能夠跨境電商，迅速成長並輕鬆進軍全球。