　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／台股族群輪漲慣性不變

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

全球貨幣寬鬆，市場估值提升的資金行情繼續延燒，台股以高股息殖利率吸金，在美中貿易戰空窗期，呈現驚驚漲格局，部分低本益比、高殖利率傳產股也有機會輪漲。

文／馮泉富

台灣加權指數十月二二日創二九年新高之後，未出現明顯的獲利了結賣壓，仍維持碎步盤堅的格局，持續匍匐前進，主因除了充沛的資金持續流入台灣及美股持續創高以外，整體市場還算理性也是重要因素，不論由成交量或周轉率觀察，都尚未出現過熱狀態。

貿易戰空窗期　資金主導行情

請繼續往下閱讀...

全球貨幣寬鬆的結構，創造了低利率的環境，充沛的資金又回頭追逐高回報資產，於是推高了全球股市估值，美國四大指數僅剩道瓊工業指數未創歷史新高。因此，本波行情應屬於市場估值(整體本益比)提升的資金行情，倒不是全球景氣基本面出現重大轉機。

目前唯一稱的上局部轉機的就是中、美爭端暫時和緩這件事而已。現狀是並非中、美雙方已化解所有歧見，而是各自有其不同難處與時間緩衝之需求，欲藉局部的協議達成各自短期目標，中長期的變數與風險仍舊存在，只是目前處於空窗期。

中美雙方貿易談判代表經過十月份新一輪談判之後，合理推測已達成部分成果，否則不會在十月二四日宣佈對中遠海運臨時豁免實施制裁，豁免有效期至十二月二十日，這有助於緩解全球石油運費上漲的趨勢。美國總統川普也於二十八日表示，可望與習主席提前在APEC峰會之前簽署中美首階段貿易協議。

據悉，首階段協議內容與農產品採購、金融業開放有關。金融開放可望有助於中長期資金導入中國這個最大的新興市場，身為新興市場之一的台灣，也將間接受惠。

台股目前的優勢為相對高的現金殖利率，這個條件短期不變。短線會變動的屬於市場風險偏好，這個又與全球貨幣政策之風向有關。因此，美國十月三十日的FOMC會議結論至關重要。

觀察芝加哥商品交易所(CME)利率期貨市場資料顯示，十月底美國降息的機率已高達九五．七％，幾乎大勢底定，屆時股市對政策的反應至關重要。

最壞的狀況是，如果降息一碼，美股出現明顯下挫，代表貨幣寬鬆題材對激勵股市之效用已大幅遞減。

另一個意外情境是，若FED最後決定不降息，短線市場難免失望。不過，好處是可以順勢對股市作一次壓力測試，如果股市未出現明顯跌勢，則代表支撐力道還算紮實。按照FedWatch升降息次數機率觀察，今年降息三次的機率高達七七．五％，等於十二月還有降息一碼的機會，美股可望維持多頭慣性，對台股後勢發展有幫襯的作用。當然，前提是中、美貿易戰仍處休兵狀態。

美股對經濟數據反應 攸關後勢續航力

日前除了美股S&P500指數、NASDAQ指數創歷史新高以外，歐洲市場的德、法股市也同步創波段新高，主要還是資金寬鬆之效應，其次是基本面沒有持續明顯惡化，也燃起市場些微信心。

根據IHS Markit公布的歐元區十月製造業PMI初值為四五．七，與九月持平，雖然未達市場預期的四六，但也未進一步惡化；而歐元區十月服務業PMI初值由九月的五一．六上升至五一．八。

不過，個別國家仍有步調不一的表現，歐元區最大經濟體德國的十月製造業PMI初值為四一．九，雖然優於九月的四一．七，但仍遠遠低於景氣擴張臨界點的五十，且觀察製造業就業人數創下近十年來最大降幅、以及服務業就業增速也降至三年半低點的市況，可確認的是經濟放緩的層面已從製造業逐漸蔓延至服務業。

反觀法國表現則相對亮眼，十月製造業PMI初值由九月的五○．一上升至五○．五，超越市場預期的五十．三，因此，法國股市創十一年新高。

針對美國的部分，IHS Markit 新公布之美國十月製造業PMI初值意外強彈至五一．五，升至六個月新高，大幅優於九月的五一．一，並超越市場預估的五十．九；十月服務業PMI初值則由五十．九上升至五一，創下三個月新高。

不過，美股市場通常習慣參考美國機構ISM之數據，十一月一日美國將公布十月ISM製造業指數，目前Bloomberg調查預估，美國十月ISM製造業指數約為四九，明顯高於九月的四七．八，市場之悲觀預期降低。

另外，重要的美國非農新增就業數據也將於十一月一日公布，目前Bloomberg調查預估相對保守，十月新增非農就業人數僅增加九．五萬人，低於九月的十三．六萬人，失業率將由三．五％升至三．六％。

我們該關注數據公布後的美股反應，如果只是短線回測支撐而非連續重挫，多方慣性方能維持，否則容易終結波段漲勢。

景氣領先指標仍有多方火種

截至十月二九日止，外資已連續十二天買超台股，合計買超九九六億元新台幣，支持著台股加權指數向歷史高點邁進。不過，若是經濟數據太差，位階越高也將越舉步維艱，投資風險也逐步加大，這是現階段投資人必須相當留意的事。

先前公布的台灣外銷訂單金額年增率，雖然衰退幅度有收斂現象，但畢竟還是衰退。再觀察國發會新公布的景氣報告，九月景氣對策信號綜合判斷分數為十九分，比八月少一分，燈號續呈黃藍燈，是連二個月分數下跌。

整體而言仍受美中貿易爭端存在不確定性影響，於九項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加一分；非農業部門就業人數由黃藍燈轉呈藍燈、海關出口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減少一分；其餘六項燈號不變。
幸好領先指標(不含趨勢)上升○．一一％至一○一．九八，且指標經過修正後呈現連九個月上升。

領先指標七個組成項目中有五項較上月上升，包括製造業營業氣候測驗點、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、股價指數；當中以製造業營業氣候測驗點漲幅較大，與半導體接單表現依舊強勁有關，不過全球經濟表現疲弱、製造業動能放緩，也令廠商擔憂。

展望未來，雖然受制全球經濟表現疲弱、另約有一六○○億美元中國商品於十二月十五日課徵一五％關稅仍未取消，仍是干擾變數。

不過由領先指標來看，廠商部分生產線移回國內、民間投資成長、內需部份邁入週年慶、雙十一等銷售旺季，仍將有助於支撐國內經濟成長，能抵銷一部分全球景氣疲弱之不利因素。
反映在股市，加權指數維持在高檔的時間可望拉長。

資金外溢層層擴散 低本益比傳產受惠

既然指數維持高檔的時間可望延長，則資金外溢層層擴散的效應仍可支持族群持續輪漲。由於台股的優勢就是股息殖利率高，部分低本益比、高殖利率的傳產股也有機會吸引資金而輪漲。

例如宏全(9939)，明年，在台灣、東南亞及非洲皆有新產能投注，且中國稼動率提升，獲利年增率有機會超過兩成。就今年第三季而言，營收五九．七二億，年增率約六．四％，中國、東南亞、非洲稼動率提升推動毛利率增長，不過業外因標籤廠空污罰款七七○○萬，影響第三季獲利，推估第三季稅後EPS約為一．三八元，年增率一八．四％。

第三季區域營收比重為：台灣四○％、中國三三％、東南亞二六％、非洲一％。增長動能方面，東南亞年增四二％，非洲年增率四九％，相對表現突出。

宏全東南亞今年有四條新產線投產，包括越南及印度新增三條包材產線及緬甸一條水線；受惠於東南亞各區域皆成長，其中以印尼、緬甸、馬來西亞成長性較佳，宏全東南亞前三季營收年增三九．五％達四七．一三億新台幣，優於預期；同時因稼動率提升，帶動毛利率較去年同期增加約四個百分點，獲利貢獻年增逾倍數。

展望明年，印尼泗水廠將有兩條無菌飲料線於二○二○年第二季投產，接著印尼新增另一無菌廠將於第三季投產，新產線持續開出將使得未來幾年東南亞宏全營收維持較佳的增長性。

至於非洲，明年阿爾及利亞新廠合資案將於第二季投產，非洲與東南亞皆為公司未來營收成長性最高的區域。法人預估二○一九年稅後EPS約為四．○元，二○二○年預估稅後EPS為五．一九元，獲利年增估約二九．八％，值得長線追蹤。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1001期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

ET快訊
4縣市豪大雨下到明天！　宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒
浴室紫罐「洗妹妹的」夫一聞讚：不錯！人妻等野獸狂撲…躺床哭了
52萬氣象粉專創辦人爆性騷！他猛傳瞇眼吐舌「全裸露兄弟照」：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國泰金19年力挺雲門舞集　今年打破框架牽民眾的手一起跳舞

三星Q3利潤再縮56%　財報優於預期、看好明年晶片業務前景

Q3經濟成長率蟬聯四小龍之首　經部：台商回流落實投資上修至2000億元

巨大、美利達供應商也回台了！台商回流投資超過6236億元

新機效應！電子零組件前9月微幅下降1%　積體電路第3季表現亮眼

理財周刊／台股族群輪漲慣性不變

明年經濟前景樂觀＋企業財報佳　渣打銀看好美股表現

先探／蘋果帶頭向錢衝

台商回流促進資金流動　央行：對金融體系、中小企業皆有實質幫助

理財周刊／永恆QE無限好？

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

國泰金19年力挺雲門舞集　今年打破框架牽民眾的手一起跳舞

三星Q3利潤再縮56%　財報優於預期、看好明年晶片業務前景

Q3經濟成長率蟬聯四小龍之首　經部：台商回流落實投資上修至2000億元

巨大、美利達供應商也回台了！台商回流投資超過6236億元

新機效應！電子零組件前9月微幅下降1%　積體電路第3季表現亮眼

理財周刊／台股族群輪漲慣性不變

明年經濟前景樂觀＋企業財報佳　渣打銀看好美股表現

先探／蘋果帶頭向錢衝

台商回流促進資金流動　央行：對金融體系、中小企業皆有實質幫助

理財周刊／永恆QE無限好？

中職／每年把旅外當目標　陳鴻文：有機會就出去

12強／古巴連敲2支安打破周磊　2局1比0兄弟

庫茲馬本季初登場有望　戰獨行俠將傷癒復出

林采緹認了和胡睿兒半年沒啪啪！　「1年半前早想分居」：感情已回不去

《玩很大》新賽制！4組偶像團體PK　網一看名單high炸：好多青春回憶

曾莞婷萬聖節曬「婚紗照」網驚：要結婚嗎！超兇北半球炸出…回眸撩裙大噴鼻血

房車、掀背都69.2萬！福特新增Focus「1.5升自然進氣」 車型

刺青硬漢救了小兔子　意外同居甜蜜洩愛意「現在牠是老大」

2020年度台南市總預算案　郭信良：市府充分說明原委決議送大會

外媒：iPhone銷售金額下滑　AirPods和iPad幫助蘋果成長

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

財經熱門新聞

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

明年起修正勞保投保薪資分級表　影響296萬人

即／美聯準會宣布降息1碼

狂賣！華碩ZenFone 6本月搶進安卓旗艦熱銷榜前三　迷霧黑新色上市

台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀錄

統一發票有防弊機制　盜領無所遁形

美元匯價創15個月來新低　換新台幣5萬多賺到1700元

雲朗觀光馬拉松本周六花蓮開跑　攜手台泥號召百名勇士「淨跑」太魯閣

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

有債務也不怕！　勞動部一招讓勞保年金不怕被扣押

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

藝人Selina領路「放個公主假」　遊輪業日韓雙國遊明年倍增

宜進停止加工絲部門台南廠生產並處分土地建物　減少虧損衝擊

更多熱門

相關新聞

2020經濟前景佳　渣打銀看好美股

2020經濟前景佳　渣打銀看好美股

渣打銀行今（31）日公布第4季投資市場展望，渣打銀財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，明年經濟成長率優於今年，加上企業財報表現強勁，若中美貿易戰沒有進一步升溫，可望支撐美股走高。

理財周刊／永恆QE無限好？

理財周刊／永恆QE無限好？

謝金河：台股創29年新高啟示

謝金河：台股創29年新高啟示

台股衝上11,428點後拉回　收盤翻黑下跌21點

台股衝上11,428點後拉回　收盤翻黑下跌21點

台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀錄

台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀錄

關鍵字：

理財周刊股市

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

租客佔房子60年　房東過世討不回

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面