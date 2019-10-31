張紫妍案「唯一目擊證人」尹智吾被批准逮捕　面臨引渡

▲尹智吾(右)自稱是張紫妍案的「唯一目擊證人」。(圖／CFP／翻攝自YouTube／tbs시민의방송）

國際中心／綜合報導

「韓聯社」周三(30日)報導，以張紫妍案「唯一目擊證人」自居的藝人尹智吾(另譯尹智舞)， 周二遭韓國首爾中央地方法院批准逮捕，原因是涉嫌欺詐及妨害名譽。

尹智吾目前人在加拿大，稍早前她拒絕回國接受調查，恐將面臨引渡。韓國警方的做法是：先向外交部提出把她的護照作癈，，然後申請發布紅色通緝令，最後根據韓國跟加拿大之間的引渡條例，向加拿大警方申請將尹智吾引渡回國。

2009年3月7日，韓國女藝人張紫妍在家上吊自殺身亡。她生前留下的遺書曝 光韓國演藝圈的潛規則黑幕，引發社會各界高度關注。

今年3月，她的同門師妹尹智吾以該案「唯一目擊證人」的身份在大眾面前曝光，聲稱要為10年前冤死的張紫妍討回公道。因為她公開了很多證詞，一度獲得不少人的信任。但後來她的證詞遭到了質疑。

今年4月，韓國作家金秀敏以妨害名譽及誣陷的理由控告尹智吾。後來又有律師還控告她「打著伸冤的旗號斂財」，涉嫌欺詐。 尹智吾甚至因為在做網紅直播主期間拍攝不雅視頻，涉及「利用通訊媒體淫亂罪」。

接下來，尹智吾在爭議聲中匆匆離開韓國，在加拿大滯留至今。7月23日至8月16日，韓國警方三度通知尹智吾回國接受調查，但都被她以健康理由拒絕。

尹智吾當時在網路上發文稱：「每周都需接受2到4次的物理治療、按摩治療和精神諮詢治療，身體和精神都處於無法回國的狀態。」

▲之前尹智吾上電視節目談張紫妍案時的畫面。（圖（圖／KBS電視畫面)