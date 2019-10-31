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「窮人的免費高速公路」將完工！蘇貞昌：西濱快速公路春節前通車

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台61線西濱快速公路歷時27年、耗資新台幣1500億元興建，目前即將完工。行政院長蘇貞昌31日在行政院會表示，這條沿著台灣西海岸的公路，全線除了新竹的鳳鼻至香山段外，最快明年春節前就能完工通車。

交通部報告指出，西濱快速公路又名台61線，從北起新北市八里、南至台南安南區曾文溪橋，全長共308公里，肩負紓解國道1號和3號南北疏運的重任，途中不需要任何通行費用，同時是台灣最靠近西海岸的省道。

蘇貞昌在31日院會中表示，台61線西濱快速公路，自81年起推動辦理，歷時27年，耗資1,500億元興建，沿著台灣西海岸，北從新北市的八里，南至台南市的曾文溪橋，全長308公里，全線除新竹的鳳鼻至香山段外，將於109年春節前完工通車。他特別感謝交通部及公路總局近30年來投入大量人力、物力，費盡心力，展現具體成果，值得肯定。

蘇貞昌提到，西濱快速公路串聯西部地區重要港口與觀光休憩景點，兼顧融合沿線自然生態、歷史人文及產業活動，在工程與生態兩種價值之間取得平衡，在多處交流道與景觀橋的設計上更是別出心裁，很有故事性。一條公路，可以結合世界級的濕地景觀、無形文化資產、不同樣態的產業活動，相信在世界上也是相當獨特。

蘇貞昌強調，這麼一條特別充滿文化、生態元素的公路，政府應該透過更好的行銷，讓國人瞭解、善加利用，將它打造為獨特的公路品牌（例如德國有「羅曼蒂克大道」，客委會推廣客家風情的「浪漫台三線」），不只是交通功能而已，而是讓台灣民眾對自己土地更加認識，更有認同感，對西濱快速公路周邊地區的觀光、產業提升，也都能有所幫助，要請交通部以此目標，持續努力。

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