狂賣！華碩ZenFone 6本月搶進安卓旗艦熱銷榜前三　迷霧黑新色上市

▲ASUS ZenFone 6迷霧黑新色。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（31）日宣布，今年6月推出的ASUS ZenFone 6，因為獨創的翻轉鏡頭相機設計和頂規效能，不僅獲得多項國際大獎肯定，還帶動整體買氣強勁，華碩全球副總裁林宗樑表示，ZenFone 6熱銷買氣持續至今，成為華碩歷來在高階機種銷售最佳的手機。

ASUS ZenFone 6擁有獨創的翻轉式相機(Flip Camera)，為了讓用戶使用手機拍出好照片，華碩今年8月推出首創的「ZenFone 6用戶專屬學堂」，再加上五大電信的力推，再多款新機開賣之下，ASUS ZenFone 6仍在10月搶進安卓旗艦熱銷榜前三名的佳績。

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▲ASUS ZenFone 6迷霧黑新色。（圖／記者姚惠茹攝）

林宗樑表示，ZenFone 6從開賣就熱銷，買氣熱度一直維持到現在，而且帶動華碩全整體買氣，單單光是這個月就超過5萬支，而且用戶專屬學堂已經累積舉辦42場，到現在都場場爆滿，因此未來將會持續加開課程，並不斷更新內容，正在籌劃12月開設進階課程。

同時，華碩宣布ASUS ZenFone 6迷霧黑新色將在11月1日限量上市，並至11月15日推出雙11活動，只要在指定通路購買，就隨貨贈送贈送ZenPower 10050C (QC3.0)、hoda防摔保護殼、hoda滿版玻璃保護貼，專賣店購買再加碼延長半年保固，保固期共18個月。