　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

各年齡層退休理財規劃大不同　掌握兩投資要點爽存退休金　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲ 退休理財規劃要盡早。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

富邦投信近年持續推廣以ETF作為退休自主投資的理財工具，自2017年起即委託中經院針對不同世代之退休理財現狀進行專案研究，深入了解ETF投資人的投資偏好與需求。在規劃退休理財上，富邦投信董事長胡德興建議，資產配置與定期定額是為不二法門。

胡德興表示，勞保不確定性、長壽趨勢、老年醫療費用、通膨因素加乘等影響退休規劃的風險相當多，趁年輕開始自主投資是退休理財最重要的第一步，而ETF就是實現樂活退休的最佳自主投資工具。ETF的優點就是成本低、透明度高，不只大型退休基金如加州公務員退休金（CalPERS）從2011年就開始持續地提高被動式投資的比重，每年為基金省下7~8億美元費用；再看世界管理規模最大的退休基金GPIF（日本政府退休投資基金Government Pension Investment Fund），資產規模達1.5兆美元，股票投資部位高達90%皆投入到被動式管理工具、債券投資部位最多也高達75%投入到被動式管理工具，可見國外退休基金投資ETF已成為主流。

請繼續往下閱讀...

依據年齡安排資產配置

在規劃退休理財上，胡德興則建議，資產配置與定期定額是為不二法門。首先，標的選擇應該要先看長期趨勢，其次是要考慮殖利率及波動率。以年輕世代來說，退休投資首重「長期趨勢」，挑選長期趨勢向上的市場，有助於股市回檔時的長期持有信心；邁入壯年則應控制整體資產「波動率」，股市波動率一般為20%，動盪時期更可能高達30%以上，而政府公債波動率明顯小於股市，加入投資組合有助於在股市高波動時期，增加投資組合長期持有信心；離退休日越近則應以穩現金流、「殖利率」為重。

▲▼ 富邦投信各世代建議生命週期資產配置。（圖／富邦投信）

而在投資類型部分，中經院建議，青壯年族群可投資較具積極性、高風險且預期投資報酬率較好的金融產品，如：股票、產業型ETF或股票型ETF等，作為資產配置組合；中壯年族群則建議將股票或股票型ETF，逐步調整為具穩健成長的固定收益商品，進行中長期退休規劃；屆齡退休族群則以低風險理財工具為優先選擇，如：可配息的固定收益型ETF、儲蓄險等，避免因市場波動造成資產大幅變動。

掌握定期定額錢滾錢

決定資產配置方向後，接下來則可採取定期定額為長期投入的方式。胡德興認為，相較於傳統每月定期定額投入一筆資金，若能再加上定期不定額加碼、停利再投入等進階策略，更可有效提升投資效率。若每月扣款日發現整體部位虧損，則將扣款金額加倍，就是所謂的定期不定額加碼，舉例來說，自1999年3月起每月第1個營業日扣款6,000元投資NASDAQ-100指數，至2019年9月累積總資產可達570萬元，但中途發現整體部位虧損時，若將扣款金額提高為12,000元，同期間累積資產可大幅提高至780萬元。

▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲ 利用定期不定額加碼、停利再投入等進階策略，可以更有效提升投資效率。（圖／pixabay）

另外，由於紀律執行是定期定額持續的關鍵，建議可再加上停利再投入的策略。當累積未實現報酬率達10%以上時，將全部庫存股數獲利出場，下一次扣款時將所有出場的資產拆成36份，與原本的每次扣款金額整合投入，繼續執行定期不定額。胡德興指出，相較於傳統不停利的做法，停利再投入能降低資產累積過程的波動度，有利於持之以恆的執行力。

胡德興強調，ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，且更容易輕鬆上手，期望國人能多善用ETF這項工具，建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。

ET快訊
宜蘭升級紅色「大豪雨警戒」　員山鄉、南澳部分今晚停課
拍完空靈寫真..20歲正妹「噩夢開始」　9天後PO「救救我」
排隊前面妹子雪白裸背太銷魂　他PO網求搭訕…本尊身份曝：是神
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／永恆QE無限好？

先探／衝破零負利率危機

先探／謝金河：台股創29年新高啟示

財訊／執導區塊鏈商戰電影　新銳導演大哉問：你是聖人還是大盜？

財訊／蘋果加碼台灣　併購擴廠雙管齊下

財訊／獨家直擊！　那一天，蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

世界先進第3季每股賺0.9元　保守看第4季

主計總處上修第三季GDP至2.91％　創5季以來新高

央行理監事會議記錄公開！台灣經濟表現審慎樂觀　理事全員贊成利率連13凍

受美國防部壓力考慮赴美設廠　台積電劉德音：短期不會

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

理財周刊／永恆QE無限好？

先探／衝破零負利率危機

先探／謝金河：台股創29年新高啟示

財訊／執導區塊鏈商戰電影　新銳導演大哉問：你是聖人還是大盜？

財訊／蘋果加碼台灣　併購擴廠雙管齊下

財訊／獨家直擊！　那一天，蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

世界先進第3季每股賺0.9元　保守看第4季

主計總處上修第三季GDP至2.91％　創5季以來新高

央行理監事會議記錄公開！台灣經濟表現審慎樂觀　理事全員贊成利率連13凍

受美國防部壓力考慮赴美設廠　台積電劉德音：短期不會

曾棄美術保送讀體育班　郭彥甫鼓勵失依少年追夢

「反擊彭斯涉華演講」　吳謙：勸美方摘下有色眼鏡停止造謊

強化醫美管理！衛福部推「診所認證」　做一次不到5萬可撐3年

韓國瑜批蔡英文民調像金箍棒「可大可小」：乾脆讓她一口氣到100%

蔡英文、賴清德11／2台南同框　黃偉哲證實：輔選行程有重疊

高雄市議會爆全武行！劉德林血流滿面「縫5針」...林宛蓉腦震盪住院觀察

中信盃黑豹旗／華江、東山31日補賽　衝到高三模擬考

泵浦車檢驗黃牛案4業者遭聲押　至少25輛危險車仍全台趴趴走

理財周刊／永恆QE無限好？

宜蘭人專屬優惠又來了　年底前憑證到礁溪寒沐自助餐廳用餐享74折

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

財經熱門新聞

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

明年起修正勞保投保薪資分級表　影響296萬人

即／美聯準會宣布降息1碼

台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀錄

統一發票有防弊機制　盜領無所遁形

狂賣！華碩ZenFone 6本月搶進安卓旗艦熱銷榜前三　迷霧黑新色上市

美元匯價創15個月來新低　換新台幣5萬多賺到1700元

雲朗觀光馬拉松本周六花蓮開跑　攜手台泥號召百名勇士「淨跑」太魯閣

迎5G商機　元大投信通訊ETF今開募

玉山銀靠4張神卡連3個月拿發卡王

有債務也不怕！　勞動部一招讓勞保年金不怕被扣押

台積電砸600億蓋電廠　專家點出3難題

藝人Selina領路「放個公主假」　遊輪業日韓雙國遊明年倍增

台積電突破300元大關 市值7.7兆

更多熱門

相關新聞

碩士入行當房仲　一做15年晉升「高資產客指定顧問」

碩士入行當房仲　一做15年晉升「高資產客指定顧問」

很多人都覺得當房仲很容易，只要成交1件高總價的物件，就能躺著過好幾個月，甚至1年都不用再追求其他業績。但實際上高總價的物件要成交，難度高，不僅要懂客戶的心態，甚至還要幫客戶做資產配置，信義房屋高美館店的專案經理朱筆顯，就是箇中翹楚。

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

富邦證：槓桿與反向ETF可增投資組合靈活度　適用波段與短期交易

富邦證：槓桿與反向ETF可增投資組合靈活度　適用波段與短期交易

影／ESG投資當道　基金達人：美國已有氣候素食ETF...留意相關概念

影／ESG投資當道　基金達人：美國已有氣候素食ETF...留意相關概念

勞退新制大賺勞工明年有望分紅？　勞長許銘春：明年3月就知道

勞退新制大賺勞工明年有望分紅？　勞長許銘春：明年3月就知道

關鍵字：

退休投資退休金理財小資資產配置ETF

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

租客佔房子60年　房東過世討不回

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面