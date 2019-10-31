各年齡層退休理財規劃大不同　掌握兩投資要點爽存退休金　

▲ 退休理財規劃要盡早。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

富邦投信近年持續推廣以ETF作為退休自主投資的理財工具，自2017年起即委託中經院針對不同世代之退休理財現狀進行專案研究，深入了解ETF投資人的投資偏好與需求。在規劃退休理財上，富邦投信董事長胡德興建議，資產配置與定期定額是為不二法門。

胡德興表示，勞保不確定性、長壽趨勢、老年醫療費用、通膨因素加乘等影響退休規劃的風險相當多，趁年輕開始自主投資是退休理財最重要的第一步，而ETF就是實現樂活退休的最佳自主投資工具。ETF的優點就是成本低、透明度高，不只大型退休基金如加州公務員退休金（CalPERS）從2011年就開始持續地提高被動式投資的比重，每年為基金省下7~8億美元費用；再看世界管理規模最大的退休基金GPIF（日本政府退休投資基金Government Pension Investment Fund），資產規模達1.5兆美元，股票投資部位高達90%皆投入到被動式管理工具、債券投資部位最多也高達75%投入到被動式管理工具，可見國外退休基金投資ETF已成為主流。

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依據年齡安排資產配置

在規劃退休理財上，胡德興則建議，資產配置與定期定額是為不二法門。首先，標的選擇應該要先看長期趨勢，其次是要考慮殖利率及波動率。以年輕世代來說，退休投資首重「長期趨勢」，挑選長期趨勢向上的市場，有助於股市回檔時的長期持有信心；邁入壯年則應控制整體資產「波動率」，股市波動率一般為20%，動盪時期更可能高達30%以上，而政府公債波動率明顯小於股市，加入投資組合有助於在股市高波動時期，增加投資組合長期持有信心；離退休日越近則應以穩現金流、「殖利率」為重。

而在投資類型部分，中經院建議，青壯年族群可投資較具積極性、高風險且預期投資報酬率較好的金融產品，如：股票、產業型ETF或股票型ETF等，作為資產配置組合；中壯年族群則建議將股票或股票型ETF，逐步調整為具穩健成長的固定收益商品，進行中長期退休規劃；屆齡退休族群則以低風險理財工具為優先選擇，如：可配息的固定收益型ETF、儲蓄險等，避免因市場波動造成資產大幅變動。

掌握定期定額錢滾錢

決定資產配置方向後，接下來則可採取定期定額為長期投入的方式。胡德興認為，相較於傳統每月定期定額投入一筆資金，若能再加上定期不定額加碼、停利再投入等進階策略，更可有效提升投資效率。若每月扣款日發現整體部位虧損，則將扣款金額加倍，就是所謂的定期不定額加碼，舉例來說，自1999年3月起每月第1個營業日扣款6,000元投資NASDAQ-100指數，至2019年9月累積總資產可達570萬元，但中途發現整體部位虧損時，若將扣款金額提高為12,000元，同期間累積資產可大幅提高至780萬元。

▲ 利用定期不定額加碼、停利再投入等進階策略，可以更有效提升投資效率。（圖／pixabay）

另外，由於紀律執行是定期定額持續的關鍵，建議可再加上停利再投入的策略。當累積未實現報酬率達10%以上時，將全部庫存股數獲利出場，下一次扣款時將所有出場的資產拆成36份，與原本的每次扣款金額整合投入，繼續執行定期不定額。胡德興指出，相較於傳統不停利的做法，停利再投入能降低資產累積過程的波動度，有利於持之以恆的執行力。

胡德興強調，ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，且更容易輕鬆上手，期望國人能多善用ETF這項工具，建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。