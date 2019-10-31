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中華信評估壽險今年增資800億元　未來下行風險高

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▲▼中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評發布針對「台灣壽險公司面臨的趨勢與挑戰」短評，並以線上研討會的方式發表對壽險業的看法，認為今年增資仍有800億元的需求。此外，中華信評也認為，預期未來一、兩年內，整體壽險業資本市場的波動增加、獲利成長有限，下行風險高於上調的潛能。

壽險業業務成長動能　年增僅3%遠低過去

請繼續往下閱讀...

中華信評金融服務評等部首席分析師謝雅媖表示，近幾年來在主管機關帶動改革下台灣壽險業的業務成長動能已經逐漸趨緩，從2015年到2016年都有5%~10%的成長，預估今年的保費成長率大約是2.5%到3%，但是未來兩年的主力產品仍是利變型商品、投資型商品。

因為在低利的環境下，要推動高保障商品有很大的挑戰之外，主管機關調降責任準備金利率，也會促使相關的產品保費變貴的預期。

近年來壽險業的資產成長也有趨緩的情況；但是業者仍積極增資，中華信評預估，2018年增資有1,000多億元、今年也有增加800億元的水準，會使淨值比還是維持在相當的水準。但是在低利的環境之下，壽險業可能需要更多時間去消化負債成本，目前資產的平均報酬率有4%以上的水準，但就淨利息收益的部分（不含資本利得）僅剩下2.7%到2.8%。

▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲低利環境，壽險業的業務動能逐漸趨緩。（圖／pixabay、示意圖）

外幣投資部位大　壽險業追求高利率企圖明顯

外幣投資部分，壽險業尋求海外高收益率的舉措，使壽險業未來幾年的外幣投資部位維持在歷史的高點，以6、7月的外幣資產部位高達68%，相較2014年的45%明顯的增加。尤其是幣別錯配（投資外幣資產不是支付該幣別保單）也占外幣資產將近一半左右，顯示台灣壽險業有相當大部位外幣資產是在不對稱的風險之中。

近幾年來，壽險業的避險的部位也有下降的情況，主要是避險成本增加，2012年有效避險比率高達八成，現也降為78%左右。中華信評預期，壽險業者尋求海外較高收益率的舉措，將會使壽險業未來幾年的外幣投資部位維持在歷史高峰。壽險業者追求高收益率的企圖心已使其外匯曝險程度明顯升高，且幅度高於兩年前時的水準。

整體而言，中華信評認為，預期未來一至二年期間，資本市場的波動性將會逐漸增加且獲利成長前景有限，因此整體下行風險將高於上調潛能。

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