宜進停止加工絲部門台南廠生產並處分土地建物　減少虧損衝擊

▲ 宜進實業協理張恆嘉。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

紡織廠宜進（1457）今（31）日宣布停止加工絲部門台南廠生產，以減緩該部門連年虧損的衝擊，並規劃處分該土地及建物。

宜進實業協理張恆嘉表示，加工絲部門台南廠受限於機器設備老舊，僅能生產毛利率較低之一般規格產品，以致該部門連年虧損，為減少虧損、提高獲利，因此決議停止台南廠生產，該部門近二年營收占全公司營收比例15%，停工後對業務無重大影響。

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此外，張恆嘉指出，未來生產部門主要會由旗下宏州纖維工業生產之聚酯原絲（粒）以及光明絲織廠生產之加工絲為主。至於宜進母公司的營業收益，則仰賴委外加工的工業用織帶，張恆嘉說明，工業用織帶近幾年獲利情形良好、毛利率也高，與固定的租金收入，都成為宜進穩定收入來源。

張恆嘉表示，台南廠預計將於今年12月31日正式停工，後續廠房、原料、業務接單也會盡快處份完成；對於未來是否有其他縮編規劃，張恆嘉說，生產部門將會以目前的規模持續下去。

此外，台南廠土地2萬837坪以及廠房1萬422坪也都規劃出售，將以金額為新台幣15.93億元，含稅後16.04億元，預計利益5.51億元。張恆嘉表示，目前已有買家接手，買賣已經董事會授權董事長先行簽約，待臨時股東會依法通過後正式生效，希望能於109年2月底前完成。

而對於先前市場猜測宜進將會轉型成為不動產業務為主，張恆嘉說明，並未有此規劃。