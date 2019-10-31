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濃霧罩東京！晴空塔漂浮雲海成「天空之樹」　網友瘋傳奇景

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記者張方瑀／綜合報導

日本東京都30日出現入秋以來最低溫，受輻射冷卻影響，晴空塔所在的墨田區清晨溫度僅12度，讓該地出現濃濃大霧，儘管部分地鐵、航班因視線不良延誤，但攝影師也捕捉到「天空之樹」的罕見美景。

日本氣象廳資料指出，東京都出現入秋以來最低溫，而受到輻射冷卻影響，晴空塔（Tokyo sky tree）所在的墨田區，更出現罕見的「輻射霧」現象，不僅市區濃霧瀰漫，晴空塔更宛如「飄在半空中」的天空之樹，許多網友紛紛在推特上po出這夢幻般的景象。

但大霧不僅製造奇景，也嚴重影響了當地交通。除了部分航班延誤外，東北自動車道、埼玉縣的岩槻交流道、栃木縣佐野藤岡交流道的上下車道都一度禁行，JR總武線的東京、千葉及埼玉等列車也紛紛誤點。

►東京清晨濃霧…晴空塔「漂浮天空中」絕美　網卻驚：路上走來都殭屍

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