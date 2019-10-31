濃霧罩東京！晴空塔漂浮雲海成「天空之樹」　網友瘋傳奇景

令和元年10月30日— ひじき (@Hijiki_787) October 29, 2019
東京雲海 pic.twitter.com/uPcpWTUs4P
記者張方瑀／綜合報導
日本東京都30日出現入秋以來最低溫，受輻射冷卻影響，晴空塔所在的墨田區清晨溫度僅12度，讓該地出現濃濃大霧，儘管部分地鐵、航班因視線不良延誤，但攝影師也捕捉到「天空之樹」的罕見美景。
30日朝、東京都心では12.1度と今秋一番の冷え込みとなりました。気象庁によると、昨日の雨により地表に残っていた水蒸気が冷やされ霧が発生した模様です。写真は霧に覆われた東京スカイツリー＝藤井凱撮影 pic.twitter.com/vIF110k8rf— 日経 写真映像部 (@nikkeiphoto) October 30, 2019
日本氣象廳資料指出，東京都出現入秋以來最低溫，而受到輻射冷卻影響，晴空塔（Tokyo sky tree）所在的墨田區，更出現罕見的「輻射霧」現象，不僅市區濃霧瀰漫，晴空塔更宛如「飄在半空中」的天空之樹，許多網友紛紛在推特上po出這夢幻般的景象。
東京スカイツリーから見た雲海です。スマホ撮影での速報でした！#雲海 pic.twitter.com/tXtXMIiXjf— 中谷幸司 (@bluestylecom) October 29, 2019
広聴広報課です。『練馬区公式フェイスブック』では、練馬区役所から撮影した「スカイツリー」（10月30日撮影）や区内のイベント情報などよりどりみどりな情報を紹介しています。ぜひ、ご利用ください！！https://t.co/n7jT8jxLtJ #練馬区 #スカイツリー #霧 pic.twitter.com/dHuD1cQlFB— 東京都練馬区 (@nerima_tokyo) October 30, 2019
但大霧不僅製造奇景，也嚴重影響了當地交通。除了部分航班延誤外，東北自動車道、埼玉縣的岩槻交流道、栃木縣佐野藤岡交流道的上下車道都一度禁行，JR總武線的東京、千葉及埼玉等列車也紛紛誤點。
►東京清晨濃霧…晴空塔「漂浮天空中」絕美 網卻驚：路上走來都殭屍
今日の東京の朝は— 秋桜 (@kosumosubara) October 30, 2019
スカイツリーの雲海
ができる位に冷えた
見たいです、なんか～
見てるだけで、寒
もう残り１日で、暦が
変わります、（寒い(()) pic.twitter.com/z3nTrGKsDC