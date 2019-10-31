資深IT記者憶黃河明：他是昔日美好年代的代表人之一

▲資深IT記者形容黃河明，「他是昔日美好年代的代表人之一」。（圖／翻攝黃河明臉書）

記者邱倢芯／台北報導

台灣惠普科技前董事長黃河明30日自8樓住家墜樓身亡，這件事讓親友，以及曾與他共事過的人感到相當不捨。一名曾接觸過黃河明的資深IT記者就形容，黃是IT界昔日美好年代的代表人之一。

何謂「美好年代的代表人之一」？該名資深媒體人解釋，所謂的美好年代，指的是當年IT科技還是人們理想，而黃河明是當年惠普（HP）、IBM所訓練出來的人，經歷相當扎實，且黃不僅有理想性，且也重視社會。

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此外，黃河明給當年媒體人的感受是「我很重視你」，兩者間存在的不僅止於工作上的關係；該資深IT記者指出，黃河明相當重視人與人之間的互動，且相當關心記者，黃還會體諒記者寫稿太操勞，會讓記者到惠普的會議室補眠。然而，如今黃河明卻墜樓身亡，讓身旁的人感到相當不捨與惋惜。

攤開黃河明生前的經歷，他曾任台灣惠普董事長、HP泰國分公司總經理、台灣資策會董事長，生前的最後一份工作，則是擔任悅智全球顧問的董事長。

黃河明也在悅智的網頁上寫下，他畢業於交通大學電子工程學系，後來在惠普科技，從一個工程師，逐漸轉為管理職務生涯。在HP服務的23年期間，經歷了台灣電子科技產業最蓬勃發展的時期，同時也有幸參與創建了中華民國開放系統協會(COSA)、台北市電子商務協會(SOSA)等組織。基於對企業管理的熱忱，他也在台灣大學持續深造，並取得商學研究所博士，經常受邀在企業、學校推廣管理教育以及公司治理。

且黃河明不僅工作經歷亮眼，還曾出版過三本書：「黃河明的惠普經驗」、「贏家智慧」以及「行銷長的挑戰」，擅長領域為跨國企業之經營與管理、數位行銷通路策略與管理、組織佈局與策略規畫。黃謙虛地寫下，由於他經營公司、推動現代化管理「有點績效」，因此也曾獲得李國鼎管理獎章、HP全球總裁品質獎。

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