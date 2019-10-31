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謝金河：廣明的危機處理不及格　遭美國法院判罰53億元怎能如此漫不經心

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▲廣明被判敗訴，將連帶影響廣達。（圖／取自Facebook／謝金河）

▲廣明被判敗訴，將連帶影響廣達。（圖／取自Facebook／謝金河）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（30）日以「廣明的危機處理不及格」為題，在臉書發文分析廣明違反美國反托拉斯法案，遭判決處罰1.76億美元一事，謝金河認為廣明的最高經營者沒有站出來和股東對話，隨便應付了事，危機處理態度不及格。

謝金河指出，美國南德州法院上週宣布廣明違反美國反托拉斯法案，判決處罰1.76億美元，換算成新台幣超過53億，這立即對資本額27.84億元，一年獲利大約只有3億元左右的廣明股價造成巨大衝擊。

謝金河批評，這個訴訟案發生在2004到2009年之間，法院審理是在2013年，如今廣明被判敗訴，這是年代久遠的老案子；況且廣明已不再生產光碟機，而且同案被HP控告的有七家公司，除廣明外，都與惠普達成和解。現在這個案子判下來，廣明敗訴，這1.76億美元的罰款如果成立，到底該怎麼賠？是7家一起？還是廣明單獨承擔？廣明在第一時間都沒有把具體內容說清楚，在這種情況下，投資人面對不確定的未來，只好出脫持股，導致股價愈跌愈深。

謝金河指出，其實，這是一個好的危機管理的個案，廣明必須誠懇面對投資人，把真相完全揭露，而且還要詳細告訴投資人公司因應的對策、最壞的情況會如何，讓投資人與公司面對這個挑戰。但很可惜，廣明的最高經營者並沒有站出來和股東對話，只由兩名公司員工召開重訊，表示不排除上訴，錯失了與股東同心打拚的機會。

謝金河說，這幾年廣明早已結束光碟機生產，轉攻固態硬碟，這兩年達明的恊作機器人也出現很好的成績，這個老舊案子對營運造成巨大衝擊。廣明只要好好說，股東可能不會那麼恐懼，偏偏公司老大心態，對這種股東很在意的事隨便應付了事。這樣的危機處理態度實在不及格，而這種態度也會影響大家對廣明和林百里的觀感。這樣的事，怎能如此漫不經心？

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