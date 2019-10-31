路透：阿里巴巴最快11月在香港上市　籌資上看4600億元

▲阿里巴巴一延再延的香港IPO案，傳聞即將在11月底或12月初展開。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

根據路透社引述消息人士指出，阿里巴巴計畫在11月11日「雙十一」購物節後不久，向香港交易所尋求上市許可，並可能在11月底或12月初上市。

考量到公司規模巨大、投資者對其已經非常熟悉，阿里預計將放棄上市前的路演會議，也就是不會在上市前與機構投資者會面，並希望透過上市籌集100 億至150億美元。

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阿里巴巴原本準備在今年8月下旬於香港掛牌，但當時中美之間緊張的關係持續及香港社運等因素，因此推遲上市計劃。2014 年，阿里巴巴在紐約進行全球規模最大的 IPO，募資 250 億美元。而自美國掛牌以來，其股價已上漲一倍多，市值約為4620 億美元。

2018 年香港透過 IPO 籌集的資金位居全球榜首。但根據 Refinitiv 提供的數據顯示，港交所今年迄今的融資規模落後於紐約證交所和那斯達克市場，截至10月中旬，港交所 IPO 規模達 185 億美元。而紐約證交所和那斯達克市場的融資規模分別為219億美元及 233億美元。

香港近期的 IPO 已經開始增溫，百威英博旗下的百威亞太區公司就是一例，該公司今年在香港的 IPO 募得381.5億港幣資金，也是今年繼Uber在美股上市之後的全球第二大 IPO 記錄。