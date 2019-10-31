台股開高走低　盤中11,428點改寫29年來新高...但收盤反跌21點

▲ 台股今日高點11,428點，創下29年新高。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（31）日早盤開高後衝上11,428點，再度改寫29年來新高紀錄，但隨後卻拉回平盤附近震盪，尾盤並翻黑轉跌，終場收在11,358點、下跌21點或0.19%，成交量1,529.34億元。

台積電（2330）股價今日再創新高，以301.5元創下歷史紀錄，但在午後翻黑轉跌，終場收在298.5元、下跌0.33%。

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股王大立光（3008）則開高走高，收盤上漲3.47%、收4470元；鴻海（2317）上漲0.5%、收80.6元。

觀察今日類股表現，光電類股受到大立光拉抬，類股指數漲逾1%，元晶（6443）、悠克（6131）盤中漲停，佳凌（4976）、玉晶光（3406）收漲；但指標廠如群創（3481）、友達（2409）皆以下跌作收。

此外，金融類股也在今日表現亮眼，彰銀（2801）上漲逾2%、臺企銀（2834）、玉山金（2884）、中信金（2891）、華南金（2880）等個股上漲；國泰金（2882）、富邦金（2881）、安泰銀（2849）則表現相對疲弱，下跌超過1%。

▲ 台股今（31）日受到了結獲利賣壓影響，開高走低。（圖／記者李毓康攝）

台新投顧副總黃文清表示，今天台股開高後拉回，主要是消化獲利了結的賣壓，但目前資金仍在市場，因此還有創高可能，預期會維持震盪盤旋格局。

黃文清指出，市場利多仍在，目前降息已經反應完畢，接下來還有中美貿易協議、美企財報、台企財報等利多，也都會持續反應在市場上，整體看起來都是比較正向的消息，但也提醒投資人，遇到利多也要小心利多出盡，可能會造成回檔；操作策略上建議不要追高，並可以適時獲利了結，還可以注意一些落後補漲的個股，有操作空間。