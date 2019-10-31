首里城3大殿燒毀！日本木造古蹟紛加強防災　姬路城投2.7億裝灑水設施

▲ 首里城31日凌城發生大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本沖繩那霸市世界文化遺產「首里城」是琉球王國時代政治與文化中心，也是琉球王國最大的木造建築物，今（31日）凌晨陷入火海，火勢持續近11小時後終於在下午撲滅，燒毀面積達4836平方公尺。日本古蹟多為木造結構，近年來因類似事件頻傳，各地大型木造建築紛紛加強消防設備，仍舊無法阻止首里城火災意外，釀成大規模損失。

那霸市長城間幹子今天上午召開記者會說明災情，承諾盡快釐清起火原因，也將調查案發時消防設備是否正常啟動。根據《琉球日報》，首里城內消防設備每年定期檢查2次，且每年至少進行1次消防演練。此外，目前被指為起火點的正殿內設有安全警報器，走廊也有安裝灑水設備，可防止火勢從外部蔓延；正殿外側也有安裝消防水柱，能從外部進行噴水。消防局已經著手調查，確認火災發生時以上設備是否正常。

日本過去發生多起木造古蹟火災，激起政府防災意識，其中最著名事件的為1950年的金閣寺縱火案。當時消防隊凌晨接獲通報，敢往現場時金閣已經被大火包圍，無法靠近。雖然火災沒有造成人員傷亡，但舍利殿及將軍木像、佛祖像與多本佛經都被燒毀。調查指出，犯人是金閣寺見習僧人林承賢，被警方發現時已經切腹，經過搶救撿回一命，同年被判處7年徒刑，1956年病逝。

京都50多年前曾發生大火，導致許多重要文化財被燒毀。消防當局因此與文化當局展開合作，逐漸重視情報交換，以求在雷擊、火災等災害發生時能夠攜手處理；每年4月也會針對金閣寺舉行消防演練。此外，全球最大木造建築奈良東大寺也多次毀於地震及火災，如今寺內許多職員都上緊發條，加強防災準備，但現也面臨人員高齡化的問題，急需投入新血。

▲ 翻新完畢的姬路城天守閣。（圖／翻攝自維基百科）

兵庫縣姬路市地標「姬路城」是日本保留度最為完整的城堡，也是日本首批世界文化遺產之一。為避免這座全國最具象徵意義的木造古蹟遭逢祝融，政府投入多達9.5億日元（約新台幣2.7億元），加設逾千個灑水設施，遠超過消防法規最低標準。

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