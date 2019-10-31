3公斤灌食到19公斤！「怪物狐狸」慘況依舊　只為養出大尺碼皮草

▲芬蘭養殖場出現不人道灌食的「怪物狐狸」。（圖／翻攝自Oikeutta eläimille官網，下同）

記者何文君／綜合報導

芬蘭北極狐養殖場在2年前遭踢爆，為了刻意繁殖「大尺碼」的狐狸皮草，將北極狐和貉關在無法活動的鐵籠內不斷灌食，正常3.5公斤的狐狸被養成19公斤的「怪物狐狸」。駭人的照片曝光後，立刻在當時掀起國際關注，如今2年過去，動物們的慘況依舊，時至今日仍毫無改善。

芬蘭動物保護組織「Oikeutta eläimille」2年前曾調查過多家動物養殖場，今年夏、秋兩季再次展開調查，發現仍有上百萬隻動物遭到不人道對待。從Oikeutta eläimille公布的最新照片可見，這些「怪物狐狸」被關在狹小的鐵籠中，透過基因選擇加上高熱量的灌食餵養，使牠們生長快速，身上的毛皮能發育到5公斤重。

▲狐狸四肢已無法負荷超重的身軀。

原先正常約3公斤的狐狸迅速被養到19公斤，四肢無法負荷超量的體重，連起身活動都無法，只能趴臥在籠中靜待宰殺。一名參與的攝影師Kristo Muurimaa表示，鐵籠內的動物因心理受到極大創傷而自相殘殺，有的水貂頭頂活生生被同類啃食出一大塊傷口，還有狐狸的眼睛嚴重感染腫脹，無法睜開。

Oikeutta eläimille指出，2年前揭露的亂象如今仍持續發生著，幾乎所有動物都承受著心理壓力，眼神渙散或任由身體腐爛，從影片中甚至可見，有的動物無意識地前後晃動。

▲水貂因心靈受到極大創傷而自相殘殺。

行動亞洲生命關懷能力發展中心（ACTAsia）指出，如今已有許多知名品牌如Gucci、Armani、Uniqlo都加入「零皮草零售商」的行列，反倒是生活中常見的吊飾、髮飾等用的是真皮草，售價僅十幾元到幾十元，反轉民眾對於皮草都是昂貴的刻板印象，尤其狐狸和貉的皮草，已成近年主要的消費趨勢。

對此，ACTAsia一名研究員表示，這些「怪物狐狸」所產出的皮草通常被賣到中國製造成產品，研究顯示，這些皮草中大部分都有危害人體的化學物殘留，可能致癌或使男性不孕等等。ACTAsia也在本（10）月發表最新報告指出，近年禁止皮草養殖、販售已漸成趨勢，體現對動物的關切，也對生態環境帶來幫助，解決汙染和外來物種的問題。

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