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規模6.5地震強襲菲律賓「多棟大樓被震歪」5死！　杜特蒂家也遭殃

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▲▼ 菲律賓民答那峨島31日發生規模6.5地震。（圖／路透）

▲ 菲律賓火山地震學研究所指出，今早發生的地震震央位在哥打巴托省（Cotabato）圖魯南（Tulunan）東北處約28公里處。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓民答那峨島31日發生規模6.5地震，至少3棟大樓被震毀，死亡人數已攀升至5人。在地震來襲的那一刻，當時總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）人就在達沃市，家中牆壁更出現多條裂縫，目前他的發言人帕萊諾稍早已做出回應，強調杜特蒂人相當平安。

▲▼ 菲律賓民答那峨島31日發生規模6.5地震。（圖／路透）

星媒《亞洲新聞台》報導，距離震央約45公里的一棟公寓大樓嚴重受損，導致至少8人受傷，搜救人員稍早已經展開行動，以便確認是否有人受困其中。但根據CNN菲律賓取得的最新消息，該公寓管理單位先前早就收到撤離通知，因為29日的地震已讓建築物本體受到結構性破壞，但管理單位並沒有跟進。

▲▼ 菲律賓民答那峨島31日發生規模6.5地震。（圖／路透）

場景來到另個城鎮，一名官員進入一棟建物協助搭建臨時醫療中心，但卻因建築體塌陷被壓死；外傳這個人正是馬基拉拉市巴塔山村的主席班加特（Benjie Bangot）。另據基達帕萬市長伊凡吉利斯塔（Joseph Evangelista）的說法，一間飯店也因強震來襲倒塌。

CNN菲律賓報導，杜特蒂在達沃市的家也被地震波及，可見牆壁出現許多裂痕。此外，副省長曼杜莎（Emmylou Taliño-Mendoza）也提到，部分道路也出現明顯裂縫，長度約莫9至12英吋不等。

談及本周發生的第2起強震，杜特蒂發言人帕萊諾（Salvador Panelo）表示，杜特蒂已指示有關單位要提供災民必要立即的協助，未來也有可能到災情較為嚴重的地方勘災。

►快訊／菲律賓民答那峨島規模6.5淺層地震　公寓大樓倒塌畫面曝光

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