規模6.5地震強襲菲律賓「多棟大樓被震歪」5死！　杜特蒂家也遭殃

菲律賓民答那峨島31日發生規模6.5地震,至少3棟大樓被震毀,死亡人數已攀升至5人。在地震來襲的那一刻,當時總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)人就在達沃市,家中牆壁更出現多條裂縫,目前他的發言人帕萊諾稍早已做出回應,強調杜特蒂人相當平安。

星媒《亞洲新聞台》報導,距離震央約45公里的一棟公寓大樓嚴重受損,導致至少8人受傷,搜救人員稍早已經展開行動,以便確認是否有人受困其中。但根據CNN菲律賓取得的最新消息,該公寓管理單位先前早就收到撤離通知,因為29日的地震已讓建築物本體受到結構性破壞,但管理單位並沒有跟進。

場景來到另個城鎮,一名官員進入一棟建物協助搭建臨時醫療中心,但卻因建築體塌陷被壓死;外傳這個人正是馬基拉拉市巴塔山村的主席班加特(Benjie Bangot)。另據基達帕萬市長伊凡吉利斯塔(Joseph Evangelista)的說法,一間飯店也因強震來襲倒塌。

