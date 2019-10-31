臉書直播「開腦」！25歲女睜眼和醫護聊天　吸引4.5萬人觀看

▲ 從23分開始，可以看到沙特爾仍然可以和護士對話。

實習記者許祐誠／綜合報導

美國德州的衛理公會達拉斯醫療中心（Methodist Dallas Medical Center）29日，在臉書直播開腦手術的全程，為中風的25歲女沙爾特（Jenna Schardt）進行治療，特別的是，她全程保持清醒且與醫生溝通，由於畫面太過於稀有，瞬間吸引4.5萬人湧入觀看直播影片。

根據《衛報》和《每日郵報》報導，沙爾特目前正在攻讀碩士學位，並學習成為一名職業治療師，結果她近日突然出現中風症狀，失去語言能力，之後更引發癲癇發作。當時檢查後發現，原來她大腦中有一團畸形血管，即使接受藥物治療也沒有療效，於是院方便建議她動開腦手術，徹底根除病狀。

值得一提的是，沙爾特聽到消息後，馬上答應動腦手術，反而要求院方在臉書開直播，希望更多人可以了解相關手術。對此，醫院發言人和神經外科主任帕特爾（Nimesh Patel）表示，「我們為臉書直播開腦手術的想法而苦苦掙扎」，但因為她的手術日期即將來臨，加上她想成為大眾的參考榜樣，於是院方決定大力支持。

▲ 沙特爾全身被藍布蓋著，後方有醫生正在動開腦手術。（圖／翻攝自臉書／Methodist Live Awake Brain Surgery）

從直播影片中可見，沙特爾躺在手術台上，全身都蓋著藍布，只有臉部仍露在外面，眼睛也還睜著；2名神經外科醫生則在藍布後方開腦動手術，並要求她閱讀平板電腦中的圖片和文字，避免傷害到她腦中的其他部位，導致其他認知能力損害。

當時直播影片曝光後，至31日已有12萬次的觀看次數、1400多則的留言，以及約1280次的分享次數。許多網友也紛紛感謝院方和沙特爾願意分享手術過程，「謝謝珍娜（Jenna）給的機會，讓我們可以觀看永遠無法體驗的事物」、「一群職業治療師正在達拉斯觀看！祝順利康復」、「我要感謝評論員在解釋程序和分享訊息方面做得非常出色。」

幸運的是，手術順利完成，院方也在30日更新沙特爾的恢復狀況，「開腦手術後第一次見到珍娜，她仍然像在手術房內一樣地微笑，珍娜和她的父母親，希望我們可以感謝大家的祈禱和支持。」