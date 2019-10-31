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先探／衝破零負利率危機

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（圖／先探投資週刊 提供）

各國央行不斷降息，一度造成全球負利率債券規模超過17兆美元，近期雖然規模略有縮小到13兆美元上下，但只要歐洲央行擴大降息，或是聯準會再響起鴿派聲音，負利率債券規模隨時可能擴大。對各國投資機構來說，尋找高股息殖利率的市場和投資標的，才能讓投資報酬率超過對手！

文／魏聖峰

全球經濟成長前景依然不理想，各國央行維持寬鬆的貨幣政策不變。即使近期負利率債券金額從八月底歷史新高的十七兆美元滑落到十三兆美元附近，目前看來，歐洲央行持續維持寬鬆的貨幣環境趨勢不變，全球最大負利率債券就在歐元區債券。這麼多負利率債券、且各國央行仍持續降息情況下，如何在金融市場追求更高的報酬率成為全球投資機構的重要課題。

留意歐央貨幣政策動向

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歐洲央行在十月下旬的貨幣政策會議維持利率水準不變，這是前總裁德拉吉在位的最後一場會議。歐洲央行總裁由ＩＭＦ前總裁拉加德接任，十二月份歐洲央行的貨幣政策會議是拉加德上任後的第一次貨幣政策會議，屆時是否擴大ＱＥ或是降息具有指標意義。拉加德先前擔任ＩＭＦ總裁多年，ＩＭＦ到目前已經把全球經濟成長率預估調降到三．二％，創下二○○九年以來的最低成長率，也是連續第五次調降全球經濟成長率預估。市場普遍預測，拉加德掌舵歐洲央行後，仍將維持寬鬆的貨幣政策，至於是否採取比德拉吉時期更積極的寬鬆貨幣政策仍要觀察。

歐洲央行九月調降存款利率十個基點，成為負○．五％，且從十一月起每個月ＱＥ二○○億美元。當前全球負利率債券總市值由八月底歷史新高的十七兆元，縮小到十三．○七兆美元；負利率債券規模縮小的原因不是因為這段期間經濟好轉，而是因為沒有更壞的消息，引發債券殖利率創新低後的反彈。不過，只要各國央行持續降息，全球四大央行若有人進一步擴大ＱＥ政策，負利率債券規模隨時都會再擴大。先前歐元區債券中有四成屬負利率債券，近期規模略有縮小，但歐元區債券仍是最多負利率債券的來源。十二月份歐洲央行的貨幣政策會議否擴大ＱＥ規模，是全球公債殖利率發展的重要變數。

根據統計，丹麥、瑞典、瑞士發行的債券全都是負利率，德國債券二○年期（含）以下、荷蘭十五年期（含）以下、法國十年期（含）以下、芬蘭十年期（含）以下皆是。先前屬於歐豬國家的葡萄牙公債六年期（含）以下、西班牙公債五年期（含）以下、義大利債券三年期（含）以下竟然也都淪為負利率債券。需要國際機構金援紓困的希臘十年期公債殖利率低到一．一九％，比十年期美債殖利率的一．八○五％還要低。即使歐元區各國公債殖利率低到離譜，但只要歐洲央行未來擴大ＱＥ，歐元區公債殖利率未來還有更低的殖利率出現。至截稿為止，十月間已經有澳洲、印度、南韓、印尼以及土耳其央行再降息，其中土耳其央行一口氣降息二五○個基點（二．五％）幅度最大，各國央行的降息風潮還沒結束。

台股殖利率全球第三高

全球負利率債券壓力依然存在，高股息殖利率的股市和各股成為當前投資機構的首選標的。從全球主要股市的股息殖利率來看，道瓊工業指數的平均為二．二九％，高於S&P 500指數一．九％和Nasdaq指數一．○五％。英國富時一○○指數的股息殖利率有四．九八％，高於德、法股市；澳洲股市股息殖利率四．五九％。亞洲股市中，台灣加權股價指數的股息殖利率為四．○五％，不但高於香港、中國以及日韓股市外，在全球股市中僅次於英國、澳洲股市，居全球股息殖利率第三高的市場，有利於台股對外的吸金魅力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2063期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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