先探／蘋果帶頭向錢衝

蘋果總市值屢創新高，台股供應鏈台積電、鴻海股價處高姿態；5G代表的聯發科股價也創新高，台股正受到美國科技股利多以及中國去美化轉單加持，左右逢源。未來蘋概股以及半導體IC設計及封測業績看好，成為台股中流砥柱。

文／方亞申

美股在微軟及蘋果兩家總市值超過一兆美元公司帶領下，標普及費半指數創下歷史新高；Nasdaq也逼近歷史高點八三三九點（這還是在總市值第三名的亞馬遜不漲反跌下出現）。微軟接到美國政府百億美元大單，股價創下一四四美元歷史新高，將總市值推升至一．一兆美元；蘋果更猛，在這次新手機定價採取較低價格而大賣，總市值再推升至一．一三兆美元歷史新高，十月以來已重新奪回總市值第一名寶座。美國科技股就在這兩家頻創總市值歷史新高公司帶領下，標普及費半指數創下歷史高點；Nasdaq距離歷史高點也近在咫尺。

中國市場銷售再度擊敗華為

請繼續往下閱讀...

美國四大指數全面呈現向上推升模式，股價對季報大多反應較正面，例如半導體的應材、特斯拉等等。台股呼應指數屢創近二九年新高，波段走勢持續，日ＫＤ值則呈現高檔鈍化十個交易日（ＫＤ皆超過八○），過去最常可鈍化十六至二一個交易日，不可否認指數一路突破一萬一千點、一一二○○點乃至一一三○○點，距離這波起漲點一○八○九點已上漲超過五百點，隨時潛藏拉回可能，但是年線已轉彎正式向上，季線也是同步向上，低檔一○六○○～一○八○○點已轉為中長期支撐所在。即使短線拉回，月線一一○○○點也會有支撐。

而美股最強的就是費半指數，領先創歷史新高超過一六二○點，主要功臣先是台積電、後是英特爾，連設備相關股應材、科磊及ＰＣ晶片急追英特爾的ＡＭＤ股價都很強；通訊相關晶片的博通及高通也表現不錯。費半底部支撐已提高至季線一五五○點。

台積電的大客戶蘋果，這次手機銷售暢旺，在定價策略成功下，雖有美中貿易大戰，但外資最注意的中國市場銷售再度擊敗華為居第一名。蘋果將在台北時間三十一日清晨公布上季財報，預估營收將與一年前差不多，分析師預估，蘋果在截至九月三十日的二○一九年度第四季營收將為六二九．八億美元，跟一年前差不多，每股盈餘將年減二．七％至二．八三美元。蘋果自己預估，上季營收將介於六一○至六四○億美元，毛利率將介於三七．五～三八．五％。

投資人密切關注的將是三大訊息：iPhone的上季營收、服務事業與大中華區營收，以及本季財測（關注蘋果對年底購物季業績的展望）。

由於iPhone 11銷售優於預期，並傳出追加訂單，成為激勵近日蘋果股價、市值頻創新高的主要動力。接下來十一月及十二月一向是年底銷售旺季，蘋果又推出新一代無線耳機AirPods Pro、筆電、iPad等，搶攻年底消費者荷包企圖心相當明顯，預計業績將成長。當然蘋果股價已上漲在前，今年以來累計上漲約一百美元或七○％，是大型股中漲最多之一，股神巴菲特成本約一五○美元，這次又大獲全勝，未來蘋果財報公布後是利多出盡或利多出不盡，是觀察重點。

不管蘋果財報市場是以利多或利空反應，蘋果新機增單是事實，且明年一、二月又將出貨中價位兩萬元以下平價機種iPhone SE2，對於供應鏈應屬利多，包括鴻海、台積電、緯創、日月光投控、和碩、正崴、中探針、台郡、臻鼎、燿華、華通、可成等蘋概股業績將有幫助，事實上十月以來外資就是以回補鴻海、緯創、和碩等為主。

鴻海今年漲幅本來就相對較低，外資回補，七七元以下底部形成，本周完成填息；當然最重要是台積電，可以說是台股的「護國神山」，本周傳來原本對台積電提起專利訴訟的格芯，達成和解，兩家公司已經達成全球專利交互授權協議，當然台積電原本就沒在怕，該公司焦點應在五奈米技術量產。

台灣半導體業今年相當旺

此外，先前市場消息傳出，蘋果、華為海思、超微、賽靈思以及比特大陸等五大客戶以五奈米作為下個世代主力晶片製程。台積電預計五奈米製程也從今年下半年以來，陸續調高產能規模，從每月產能四．五～五萬片，調高至八萬片，這也是法說會說提高今年資本支出至一四○～一五○億美元所在。甚至高通也可能回頭向台積電要先進產能，三星已被遠甩在後面。只要是有關５Ｇ、ＡＩ等熱門相關產品皆偏向高階製程，台積電先進製程通吃市場，難怪所有外資皆上調目標價至三二○～三六○元。雖說市場已有雜音說台積電股價不便宜，但也沒人敢說貴，台積電本周股價持續創歷史新高，接下來總市值將追三星（兩者約相差一百億美元）。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2063期》便利商店及各大書店均有販售

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載