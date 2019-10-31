出賣巴格達迪的人：IS在沙漠埋大筆寶藏 被牧羊人摸走

▲薩耶特為美軍突擊巴格達迪的軍事行動提供了關鍵資訊。（圖／阿拉比亞電視臺畫面）

國際中心／綜合報導

伊斯蘭國(IS)最高領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)上周六(26日)晚在美軍發動的突擊中自殺身亡。人們相信，他最親密夥伴之一的 薩耶特(Mohammed Ali Sajet)，為美軍的突擊行動提供了關鍵資訊。

英國《每日郵報》、《鏡報》報導，薩耶特是巴格達迪的姻親，自2015年以來一直是IS成員。但兩個月前他在巴格達附近被伊拉克官員逮捕。據說他向伊拉克政府供出了巴格達迪在敘利亞可能的藏身之處，以及有關一名IS信差的細節。 薩耶特目前被拘留在伊拉克。

上周日他在接受沙烏地阿拉伯的「阿拉比亞電視臺」(Al Arabiya)訪問時說，包括他自己在內的IS頭目在伊拉克西部安巴省(Al Anbar)沙漠中埋藏了美元、黃金和白銀等大批寶藏，價值約2500萬美元。但是這個計畫不是執行得很好，寶藏後來被牧羊人發現，之後就再也找不回來。

之前報導，巴格達迪曾被美國懸賞2500萬美元捉拿。上周六，巴格達迪在美軍的突擊行動中被迫自殺身亡。美國總統川普宣布此一消息時嘲笑他說：「他是一名殘忍的屠夫，一個造成許多苦難和死亡的人。他已經被消滅。他死得像條狗、像個懦夫，但現在世界安全多了。」