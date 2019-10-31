皮膚如枯木全潰爛！採鹽人浸鹽湖「又聾又瞎」　每日工資僅百元

記者何文君／綜合報導

衣索比亞共和國亞貝洛鎮（Yabelo）有座緊鄰死火山的部落Elsod，在火山口的周圍有一座鹽湖，居住在此的博洛南部族人（Borana Oromo）以採鹽維生，多年來必須裸著身體潛入湖中採集鹽礦，轉賣到本地、索馬利亞或是肯亞。而鹽湖強大的腐蝕性，導致當地居民皮膚潰爛，甚至失明或耳聾，代價慘烈。

綜合外媒報導，博洛南部族人居住在距離鹽湖2.5公里遠的村落，到了火山口還得向下爬340公尺的山坡才能抵達湖面，整段路程需花費1小時。在火山口形成的鹽湖具有強大的腐蝕性，衣物一碰觸到湖水就會被腐蝕掉，因此採鹽人大多是裸體進湖，只用塑膠袋包住泥土當做塞子，塞住鼻孔和耳朵做為保護。

▲位於火山口的鹽湖是博洛南部族人維生的聖地。（圖／翻攝自推特／Qeeroo is the #Interahamwe of #Ethiopia）

簡陋的裝置加上幾乎全裸的工作模式，許多採鹽人面臨鹽湖不間斷的腐蝕，漸漸出現耳聾、失明的現象；為了維生，他們分工合作，平時選在下過雨後進湖，因此時湖水會稀釋許多，一次大約200人下水，包含老人和孩童。第一個下水的人會先用木棍測量水深，找到能立足的淺水區，就能開始動工挖掘藏有豐富鹽礦的淤泥處。

雖然湖水湛然美麗，但在接近火山口就能聞到刺鼻的腐蝕味，鹽湖中含有3種鹽礦，白色能做為食鹽、黑色能養殖動物，晶體鹽則最有價值，能賣出高價。

一名當地居民Kabich表示，他擔任採鹽人已經9年，眼、耳、口都受到嚴重侵蝕，皮膚已成如枯木的白灰色，傷口潰爛、又癢又痛，現在耳朵幾乎全聾，無奈採鹽工作影響壽命，但一天約300元新台幣的薪資，在當地已是相當高的收入，為了生存，付出的代價無法想像。

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