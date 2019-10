皮膚如枯木全潰爛！採鹽人浸鹽湖「又聾又瞎」　每日工資僅百元

記者何文君/綜合報導

衣索比亞共和國亞貝洛鎮(Yabelo)有座緊鄰死火山的部落Elsod,在火山口的周圍有一座鹽湖,居住在此的博洛南部族人(Borana Oromo)以採鹽維生,多年來必須裸著身體潛入湖中採集鹽礦,轉賣到本地、索馬利亞或是肯亞。而鹽湖強大的腐蝕性,導致當地居民皮膚潰爛,甚至失明或耳聾,代價慘烈。

綜合外媒報導,博洛南部族人居住在距離鹽湖2.5公里遠的村落,到了火山口還得向下爬340公尺的山坡才能抵達湖面,整段路程需花費1小時。在火山口形成的鹽湖具有強大的腐蝕性,衣物一碰觸到湖水就會被腐蝕掉,因此採鹽人大多是裸體進湖,只用塑膠袋包住泥土當做塞子,塞住鼻孔和耳朵做為保護。

▲位於火山口的鹽湖是博洛南部族人維生的聖地。(圖/翻攝自推特/Qeeroo is the #Interahamwe of #Ethiopia)

簡陋的裝置加上幾乎全裸的工作模式,許多採鹽人面臨鹽湖不間斷的腐蝕,漸漸出現耳聾、失明的現象;為了維生,他們分工合作,平時選在下過雨後進湖,因此時湖水會稀釋許多,一次大約200人下水,包含老人和孩童。第一個下水的人會先用木棍測量水深,找到能立足的淺水區,就能開始動工挖掘藏有豐富鹽礦的淤泥處。

雖然湖水湛然美麗,但在接近火山口就能聞到刺鼻的腐蝕味,鹽湖中含有3種鹽礦,白色能做為食鹽、黑色能養殖動物,晶體鹽則最有價值,能賣出高價。

一名當地居民Kabich表示,他擔任採鹽人已經9年,眼、耳、口都受到嚴重侵蝕,皮膚已成如枯木的白灰色,傷口潰爛、又癢又痛,現在耳朵幾乎全聾,無奈採鹽工作影響壽命,但一天約300元新台幣的薪資,在當地已是相當高的收入,為了生存,付出的代價無法想像。

