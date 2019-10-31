印度宣布「查謨─喀什米爾」成為聯邦屬地　中央政府直接管轄

▲印度宣布，取消查謨─喀什米爾自治權利，當地爆發抗議與衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

印度政府30日宣布，查謨─喀什米爾（Jammu and Kashmir）將失去自治地位，被切割、重組為2個獨立的聯邦屬地（Union Territory），直接由中央政府管轄，被指為想要加強控制。德里當局8月宣布廢除憲法第370條，取消喀什米爾特殊自治權，引發當地居民抗議，政府派駐軍隊駐紮，一度實施宵禁，切斷網路，至今仍不斷發生抗議活動，還沒有恢復正常狀態。

綜合《印度時報》、NDTV報導，印度內政部30日聲明，查謨─喀什米爾失去自治權利，將被分解成「查謨─喀什米爾」與「拉德克」（Ladakh）兩個聯邦屬地，受到首都德里（Delhi）的直接管轄，2名新任首長之後會分別到當地舉辦就職典禮，前地方政府工作人員可以繼續留任。

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）認為，此舉可以帶動當地發展。（圖／路透）

印度總理莫迪（Narendra Modi）於31日對此表示，「大家現在可以看見聯邦合作的真正參與，新的高速公路、鐵路線、學校與醫院，將可以把查謨─喀什米爾的人民發展，帶領到新高度。」

▲印度政府8月宣布取消喀什米爾自治地位，引發當地居民抗議。（圖／路透）



BBC報導，在印度行政區的規畫中，聯邦屬地直接由中央管轄，自治權遠遠不如邦，此舉被外界解讀為想要加強對於喀什米爾的控制。

印度憲法第370條保障喀什米爾擁有一定程度的自治權，包括居民在財產擁有權、教育、就業等方面的特殊權利，因此遭到廢除後，居民群起抗議，與軍隊發生衝突，許多商業活動至今依然停擺，網際網路也被中斷。

據了解，印度與巴基斯坦都主張擁有喀什米爾主權，但兩國實際上分別控制部份區域，此地長期面臨緊張局勢，高度軍事化，被視為「世界上最危險的衝突熱點」之一。

查謨─喀什米爾大約800萬穆斯林居住在喀什米爾河谷（Kashmir valley），大約600萬印度教人口住在查謨，與中國接壤的拉達克是高海拔的沙漠地區，30萬人口中，信仰伊斯蘭教與佛教的人數相當。

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