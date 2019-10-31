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加州野火燒出電企破產危機　桑普拉關閉南美業務賣給陸企

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▲▼北加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州野火頻傳，太平洋瓦電公司提出「預防性斷電」避免延燒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

加州野火不斷延燒，讓電力企業須負起更多法律責任。美國桑普拉能源公司(Sempra Energy)因背負縮減業務的壓力，14日和中國國家電網達成協議，以30億美元（約台幣912億元）賣出旗下的智利業務；加州太平洋瓦斯與電力公司(Pacific Gas and Electric Company)更因為造成野火需負擔大量賠償，目前已經面臨破產。

桑普拉能源公司將旗下所擁有的智利第三大供電公司Chilquinta Energia、供電設備建造商Tecnored所有股權以及電力公司Eletrans的一半股權出售，同時還面臨對沖基金埃利奧特管理公司(Elliott Management)和投資公司Bluescape Group要求減縮全球業務的壓力，目前已結束所有南美業務。

中國在南美洲的電力企業掌控範圍則越來越大。中國國家電網除了這次收購智利業務，在2017年就已斥資45億美元取得巴西CPFL能源公司55%的股權；中國華電集團也考慮收購阿根廷電力企業Stoneway Capital一半股權。桑普拉9月將公司的秘魯事業以36億美元（約台幣1095億元）售給中國長江電力。

▲▼加州爆發新一起野火「蓋蒂野火」（Getty Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州爆發大規模野火，預防性停電影響250萬人口。（圖／達志影像／美聯社）

加州的電力公司目前正面臨極大的危機，野火的延燒，造成有盈利保障的電力公司開始出現財務問題。強風如果吹斷電線，氣候太過乾燥或是接觸到乾燥植被，都可能引發野火。太平洋瓦斯與電力公司(PG&E)上週啟動有史以來最大規模的「預防性斷電」，約有250萬人受影響，這也是10月以來第二次進行預防停電的措施，衝擊商家和一般民眾的民生問題。

野火頻傳釀成死傷不斷，PG&E公司所引起的野火有將近5600名受害者，賠償金超過300億美元（約台幣9120億元），今年初就已申請破產保護。野火造成安全和問題，然而預防性斷電卻有民生上困擾，加州仍在兩者之間尋求平衡。

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