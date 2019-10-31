蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

▲蘋果Q4財報繳出亮眼成績單，無論是營收、每股純益、下季財測均優於華爾街預期。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果今（31）日盤後發布2019會計年度Q4財報，外媒報導，蘋果不愉快的一年已經過去，下個階段也有了良好的開端，不過期望似乎已超越了現實。

彭博專欄作家Shira Ovide撰文寫道，蘋果的市值本周創下了超過1.1兆美元紀錄。自6月以來，蘋果股價漲幅一直超過標普500指數，華爾街對蘋果的前景充滿信心。據蘋果Q4財報，其明星產品iPhone的營收下滑了9%，而2019會計年度蘋果總營收下降了2%。主要的原因在於，除了iPhone外，蘋果不斷擴大的產品陣容不足以抵銷自2018財年來智慧型手機業務所下滑的225億美元營收。

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分析師預期，蘋果明年營收不會出現大幅增長，但他們認為，蘋果降低其新iPhone系列機款售價的決定將刺激更多銷量。他們也認為，從新一代無線耳機到即將遊戲串流及即將推出的影音串流等訂閱服務，蘋果將推出愈來愈多的產品，這些也都會推動營收增長。

蘋果下季財測顯示，其預期營收的中值較2018年假日季增長近4%。雖然此一增長說不上快速，但這顯示出在經歷了一年的低迷後，蘋果新款iPhone及其他產品有逐步增長的跡象，對消費者來說更具吸引力。除此之外，非iPhone硬體產品（如AirPods及Apple Watch等）的成長率也很高。

該公司面臨的結構性挑戰依然存在。蘋果正竭盡所能地以更廣泛的價格區間及更豐富的功能為其粉絲們提供更多產品，但輕鬆實現業績成長已成為過去式，改變現狀並不簡單。蘋果作為硬體製造商的本質特徵也沒有像樂觀主義者所希望那樣發生變化。

智慧型手機市場在許多國家已達到飽和，整個行業的新設備銷量都在下滑，而有成長潛能的地方，都在蘋果無法輕易打入的市場。過去幾年來，這套劇本一直反覆上演著。雖然蘋果的市值仍不斷攀升，但中間也曾出現一些小插曲，雖然該公司的現金流大大低於2015年的高點，但仍是規模龐大。蘋果不會倒，但也沒人預期蘋果會實現跳躍性增長，甚至也不會其他大型科技公司那樣健康增長。

彭博數據顯示，與公司的預期收益相比，蘋果股價現在比過去幾年都要高。分析師普遍預期，蘋果明年的營收將有所回升至2018年的水準，不過獲利則會低於2018年。至於公司前景的部分，分析師普遍認為，蘋果擴大了產品陣容，並試圖讓更多人購買手機，這種退步也是成功。

蘋果將於明日（11月1日）推出影音串流服務Apple TV+，預計將有助於提升蘋果營收，蘋果也將Apple TV+定位為刺激iPhone銷售的有效方式。不過，蘋果對Apple TV+等服務的期望可能太高了。

蘋果服務業務中的營收和利潤很大一部分來自長期提供的服務，比如應用程式佣金、Google支付​​的流量費用以及公司的設備保修計劃。蘋果一直善於通過調整策略提高這些業務的收入，但新推出的服務對消費者的吸引力和利潤潛力都存在不確定性，特別是對蘋果粉絲之外的用戶吸引力有限。

接下來的一年將是把握蘋果本質的時候。蘋果善於製造硬體產品，現在其正試圖向粉絲銷售更多產品及服務。蘋果正在做許多正確的事情，但投資者必須小心，不要對蘋果能夠從並不明確的現實中獲得最好成績過於樂觀。