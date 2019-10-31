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世界遺產「首里城」3大殿燒毀　居民哭不停：它是沖繩的寶藏

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▲日本沖繩的世界文化遺產「首里城」宮殿今天清晨發生大火。（翻攝自琉球新報Youtube）

圖文／鏡週刊

位於日本沖繩的世界文化遺產「首里城」宮殿今（31）日清晨發生大火。首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，未傳出傷亡。附近民眾感到震驚、難過，火勢也蔓延到其他建築物。

根據《琉球新報》報導，今天凌晨2時41分左右那霸市消防局接獲通報首里城正在冒煙，立刻派出約40輛消防車前往搶救，到目前為止未有人員受傷，消防單位也正在調查起火原因。 沖繩居民盯著燃燒的首里城難過地說「我在首里出生和長大，看到了戰後如何從燒毀的土地中恢復過來。它是沖繩的象徵、是寶藏。」 一名40多歲的當地婦女哭著表示震驚，「我從沒想過首里城會失火」。

《NHK》報導，除了首里城最主要的建築物正殿之外，北殿、南殿也都燒毀付之一炬，燒毀面積共4200平方公尺。在火災發生約6個小時之後，火勢漸漸平息，但正殿西側的奉神門仍在燃燒，消防單位持續滅火中。

首里城不僅是琉球國的政治中樞，也是信仰上和文化藝術中心。（翻攝自維基百科）

▲首里城不僅是琉球國的政治中樞，也是信仰上和文化藝術中心。（翻攝自維基百科）

首里城地處那霸市近郊的首里地區，15世紀中期開始約450年間，沖繩曾是以首里城為中心的琉球王國，首里城不僅是琉球國的政治中樞，也是信仰上和文化藝術中心，其建築風格融合日本、中國元素的同時又有琉球特徵。

在琉球王國被日本吞併之後，首里城曾作為軍隊用地和學校使用。1930年代進行了大規模修繕，但其後毀於沖繩島戰役。戰後首里城成了琉球大學的校區，1980年代琉球大學搬遷後，首里城開始大規模重建，並在2000年被聯合國教科文組織認定為世界遺產。


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