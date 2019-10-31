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見證康雍乾盛世！清「御賜匾額」高掛首里城正殿　琉球城堡5度被毀

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▲▼首里城正殿。（圖／翻攝自首里城公園官方網站）

▲首里城正殿掛著康、雍、乾三帝賜的匾額。（圖／翻攝自首里城公園官方網站）

記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩是台灣人海外旅遊的熱門地點，位在那霸市的首里城列為必訪景點。首里城記錄著15世紀至19世紀的琉球王國歷史，且不同於傳統日式建築，整個首里城充滿濃濃的閩南味，正殿內部的國王御座上方，更擺放著清朝康熙、雍正、乾隆三位皇帝欽賜的匾額。歷經多次祝融與戰火的「琉球城堡」，如今第5度被毀，讓這座世界文化遺產的命運更加坎坷。

建造於14世紀的首里城是座「琉球式城堡」，紀錄了數百年的琉球王國歷史，整座城池也有別於傳統日式建築，充滿了濃濃的閩南味。過了正門之後的「守禮門」，外型類似中式牌樓，取名自明朝萬曆皇帝冊封琉球國王詔書中的「足稱守禮制邦」，而命運多舛的守禮門，也曾在二戰時期被炸毀，1958年才修復，為日本政府指定的國寶。

▲▼首里城正殿。（圖／翻攝自首里城公園官方網站）

▲首里城正殿。（圖／翻攝自首里城公園官方網站）

首里城正殿是沖繩境內最大的建築物之一，高16公尺、寬29公尺，共有3層樓。正殿除了維持一貫的閩南風格外．內部國王御座上方還掛著三塊匾額，分別是清朝康熙皇帝所賜「中山世土」、雍正皇帝所賜「輯瑞球陽」與乾隆皇帝所賜的「永祚瀛壖」，就連琉球國王的玉冠、印章也都一併展示在正殿。

▲▼ 日本沖繩世界遺產「首里城」（Shuri Castle）31日陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

▲起火點疑似就在首里城正殿。（圖／達志影像／美聯社）

從有紀錄以來，首里城共損毀過4次。第1次是1453年，王子為爭奪王位遂將城內建築完全燒毀；接著在1660年與1709年分別發生過兩次火災，當時正殿與南、北殿皆焚毀，直至1712年才用了1萬9525根原木修復完畢；第4次則是在1945年二戰時期，美國海軍「密西西比」號炮轟首里城，導致建物被完全摧毀，直到1992年才開始修復。

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首里城在2000年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，更多次入選「日本最佳城堡」前10名。如今首里城第5度遭受祝融之災，正殿與南、北殿共6棟建物被焚毀，也讓徹夜看著琉球文化象徵燃燒的沖繩民眾，忍不住留下哀痛的眼淚。

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