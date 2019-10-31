藝術拍賣分離課稅／財部次長吳自心：藝術市場萎縮原因　不只稅負

▲財政部次長吳自心。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

立委提案，文物與藝術拍賣從現行以6%純益率計算，併入綜合所得稅；修正為分離課稅以落槌價的1%課徵，今（31）日舉行公聽會。財政部次長吳自心回應，一直以來，藝術品拍賣都是計入所得課稅；105年之後，財政部調整稅基降低稅負，但藝術品市場也未見回溫，顯然問題並不是只有稅負，應該還有其他，所以提振藝術拍賣市場應整體考量。

立法院財政委員會舉行「國內文物與藝術品拍賣採取分離課稅可行性」的公聽會，立委提案從現行的拍賣價格6%的純益率計入綜合所得課稅，修正為以落槌價的1%分離課稅，財政部也出席公聽會。

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吳自心表示，從104年以前的稅負是很重的，直接是拍賣價格計入綜合所得稅，到了105年之後財政部發布解釋，只以6%的純益率計入綜合所得，稅基大幅減少。

但是100年時，台灣藝術品拍賣占亞洲市場為97.5%；但是現在的市占率只有2、3%，100年時的稅負反而比現在還重，顯然降稅之後，藝術品的市場也並沒有回溫，顯見並不只有稅負的問題，還有其他原因，應該整體來考量。

依據規範，台灣現在藝術品拍賣所得要求是併入綜合所得稅當中；香港與大陸分離所得稅制；但是美國來說，稅率也很高，持有未滿一年的稅率是39.6%、一年以上則是28%。

吳自心說，以辦稅的角度來看「我們跟香港比一定輸，因為香港沒有國防預算，但是我們有強大的鄰居，必須要有國防，負擔就會很重」「但是相對香港，我們不是沒有優勢，自由與法治角度來看，取代香港無庸置疑。」