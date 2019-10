APEC峰會突喊停！各國代表團、媒體紛退房　智利觀光業損失至少7億

▲皮涅拉無預警取消APEC峰會。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

智利總統皮涅拉(Sebastián Piñera)30日無預警宣布,取消預定於11月舉行的APEC領導人峰會,引發國際譁然。儘管APEC祕書處發出聲明,力挺智利停辦的決定,但仍重創該國形象與旅遊業。尤其多國代表團成員、國際媒體都已準備好前往參加會議,如今全部都得取消,預估損失達2500萬美元。

皮涅拉一口氣取消原訂11月16日、17日於首都聖地牙哥舉行的「APEC領袖非正式峰會」以及12月2日起的第25屆聯合國氣候變遷大會(COP25),此舉讓各國大為訝異,就連美國都表示,他們是看新聞才知道這項消息。亞太經濟合作會議(APEC)祕書處31日發出聲明,表示他們基於會員經濟與福祉,支持智利取消舉辦會議的決定,並將持續推動其他重要議程。

As President,my duty is to put the needs of the Chilean people 1st. In these difficult times, with great pain, we have decided to cancel the #APEC and #COP summits. Our priority is to safeguard públic order, give urgent solutions to social demands +implement an inclusive dialogue