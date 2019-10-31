APEC峰會突喊停！各國代表團、媒體紛退房　智利觀光業損失至少7億

▲皮涅拉無預警取消APEC峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）30日無預警宣布，取消預定於11月舉行的APEC領導人峰會，引發國際譁然。儘管APEC祕書處發出聲明，力挺智利停辦的決定，但仍重創該國形象與旅遊業。尤其多國代表團成員、國際媒體都已準備好前往參加會議，如今全部都得取消，預估損失達2500萬美元。

皮涅拉一口氣取消原訂11月16日、17日於首都聖地牙哥舉行的「APEC領袖非正式峰會」以及12月2日起的第25屆聯合國氣候變遷大會（COP25），此舉讓各國大為訝異，就連美國都表示，他們是看新聞才知道這項消息。亞太經濟合作會議（APEC）祕書處31日發出聲明，表示他們基於會員經濟與福祉，支持智利取消舉辦會議的決定，並將持續推動其他重要議程。

As President,my duty is to put the needs of the Chilean people 1st. In these difficult times, with great pain, we have decided to cancel the #APEC and #COP summits. Our priority is to safeguard públic order, give urgent solutions to social demands +implement an inclusive dialogue — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 30, 2019

不過智利此舉除了讓各國領袖「超驚訝」外，也對旅遊業造成嚴重影響。智利旅遊業聯合會（FEDETUR）執行副總裁寇尤姆堅（Helen Kouyoumdjian）說，各國代表團與國際媒體已陸續取消訂房，估計旅遊餐飲業損失高達2500萬美元（約台幣7億5975萬元），加上當地示威衝突不斷，近日根本沒有遊客願意到智利觀光。

另外，南美足球自由盃（Copa Libertadores）冠軍決賽11月23日也將在聖地牙哥登場，目前智利政府確定，該場賽事不會受到影響，絕對會如期舉行。

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