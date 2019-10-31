邁入傳統購屋旺季　第一波買氣集中台中市

▲今年10月中古屋買氣普遍較上月增加。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／綜合報導

進入年底傳統購屋旺季，整體房市買氣熱絡，各家房仲統計內部10月份全台交易狀況，普遍較上月成長4~10%，其中又以新北、台中等區域成長幅度最高。顯示到了年底購屋旺季，不少民眾期望在農曆年前入住，民眾購屋信心轉趨樂觀，購屋意願增強，讓10月房市旺季小幅成長。

根據永慶房產集團研展中心統計，全台10月份交易量較9月增加10%，與去年同期相比，全台交易量增加22%；而各都會區房市交易量，北市較上月增加15%最多，其次為新北和台中都成長12%，各主要都會區都呈現上揚趨勢。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，時序進入年底購屋旺季，民眾期待趕在農曆年前入住，剛性需求買盤出籠，加上近期房價平穩，買賣雙方價格認知差距縮小，置產、投資需求近期也有活躍跡象。民眾看屋意願高，出價意願也有1成左右的提升，顯示只要價格認知拉近，成交機會就增加，加上年底購屋旺季加持，房市交易還有機會擴量成長。

至於中信房屋10月整體成交較上月成長4.3%，但是較去年同期減少5.1%，其中台中市的月增以及年增率雙雙上揚，分別成長18.8%、11.3%。中信房屋總經理張世宗表示，主要是因台中在上個月表現不佳，而10月則回到交易的水平，讓交易量有明顯的成長差異。

台北與台南在月增及年增率呈現下滑，張世宗指出，10月份幾乎沒有影響房市的負面議題，僅有雙十連假稍有影響這幾區的交易狀況，目前唯一的變數就是總統大選，不過到目前為止影響似乎沒有預期的大，現階段區域市況波動都屬正常現象，交易面並無過大的負面變化。

台灣房屋整體交易量月增7.8%、價增1.5%，其中又以台中交易量月增11.5%、價增3.4%最多。台灣房屋十一期燊鴻加盟店店東卓怡宏認為，台中房價親民，水湳經貿園區利多帶動，周邊「綠美圖」、「經貿展覽館」、「中科橋」等大型建設不斷，對周邊房市有極大助益，而30日台中市政府土地標售市場反應也相當熱烈，也凸顯中長期市場需求和動能仍強，台中房市到今年底應仍會持續熱絡。

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