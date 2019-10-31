倒楣柴犬被撞「卡在保險桿」45分鐘　遲鈍女駕駛竟然繼續開

▲女駕駛停車才發現，保險桿裡面竟然有一條柴犬。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州鹿特丹(Rotterdam)近來發生一起奇異交通案件，一條名叫可可(Coco)的柴犬被車撞到後，慘被卡進汽車保險桿內，然而肇事駕駛竟然渾然不知，就這樣繼續開了45分鐘的車，後來才終於發現。可憐的可可因為身受重傷，醫療費竟然高達美元4,000元（約台幣12多萬元），讓飼主一家焦急又痛心。

當地警察柯林斯(Jeffrey Collins)表示，女駕駛28日開車在北曼寧大道(North Manning Boulevard)上時，雖然有覺得自己好像有撞到東西，但以為只是球，便沒有在意繼續開了45分鐘，在前去修車廠的途中疑似聽到聲音，才下車查看，沒想到一條柴犬竟然卡在保險桿中，嚇得她立即報警。

柯林斯表示，最令大家驚訝的是，可可被撞傷後，又經歷了長達45分鐘的磨難，竟然能在這種情況中存活下來。獸醫人員也說，可可因為腿部骨折而承受了巨大的痛楚，但除此之外牠的狀態不錯，「我們都認為這是一個奇蹟，16磅（約7公斤）的可可，牠的體型竟然完美卡進那個空間中，而且還活著，太令人震驚了」。

飼主戴維斯(Kathleen Davis)表示，她平時會允許可可自行到屋外上廁所，沒想到當天對方竟然跑到圍欄以外的地方，但是要價4,000美元的醫療費一度讓她傷透腦筋，幸好目前已獲得匿名捐贈者的贊助。

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