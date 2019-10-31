9月製造業燈號持續衰退　台經院：以市場觀察Q4有望轉黃燈

▲台經院公布最新製造業燈號，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（31）日公布9月製造業景氣燈號，由於整體製造業景氣信號值由108年8月之9.16分，增加0.61分至9月之9.77分，燈號續維持在衰退的藍燈。但台經院進一步分析，如果以信號值觀察，近期已呈現連續2個月上揚態勢，Q4整體製造業燈號要由藍燈轉黃藍燈的機率仍大。

台經院表示，如果就以9月台經院製造業景氣燈號部分，觀察9月國內製造業相關數據，多項經濟數據表現未如預期，雖然資通訊與電子零組件產品仍為產業出口旺季，然受到去年比較基期較高影響，使得該業成長幅度趨緩，加上9月美中雙方新一波關稅開始生效，傳統產業保守觀望態勢依舊，國際原油與原物料價格走低，令外銷訂單續呈衰退態勢，出口與製造業生產指數年增率皆由正轉負，拖累需求面與售價面指標。

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不過，受惠於9月股市表現亮眼、廠商看法亦較去年同期相對樂觀，大幅拉抬經營環境面指標。整體製造業景氣信號值由8月的9.16分，增加0.61分至9月的9.77分，燈號雖然續維持在衰退的藍燈，但其實是有上揚的。

台經院透露，整體來看，自2018年下半年以來，受到主要國家貿易紛爭不斷影響，全球經濟需求轉弱、國際原物料價格走低、廠商投資保守觀望、使得製造業景氣燈號自2018年11月以來出現連續11個月為衰退的藍燈表現。展望未來，美國延後提高加徵中國商品進口關稅，美中貿易談判接近敲定局部協議，歐盟同意再將英國脫歐期限延後，使得美中貿易緊張情勢及英國無協議脫歐危機暫時得以緩解，有助於降低外部風險影響全球經貿成長的可能。

在國內方面，隨著電子終端新品陸續推出，加上中國大陸與歐美採購旺季即將來臨，出口可望於終止跌勢，就信號值觀察，近期已呈現連續2個月上揚態勢，不過Q4整體製造業燈號要由藍燈轉黃藍燈的機率仍大。