台經院公布9月製造業景氣景氣燈號　續呈代表衰退的藍燈

▲台經院公布9月製造業景氣燈號。（圖／台經院提供）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（31）日公布9月製造業景氣燈號，由於受到主要國家貿易紛爭尚未停歇，全球經濟需求疲弱，製造業動能放緩。根據台經院公布的最新數據顯示，9月景氣信號各主要組成項目觀察，有3個項目分數增加、2項減少，信號值增加0.61分。其中以經營環境面增加0.76分增幅最大，原物料投入面與成本面分別增加0.05分與0.03分，售價面則減少0.17分減幅最大，需求面減少0.05分。燈號座落在代表景氣衰退的藍燈。

台經院表示，9月國內製造業相關數據，儘管資通訊與電子零組件產品仍是產業出口旺季，然去年比較基期偏高，加上9月美中雙方新一波關稅開始生效，使得傳統產業保守觀望依舊，國際原油與原物料價格走低，令外銷訂單續呈衰退態勢，出口與製造業生產指數年增率皆由正轉負，不利於售價面與需求面指標表現。不過，9月股市表現亮眼、廠商看法亦較去年同期相對樂觀，大幅拉抬經營環境面指標。整體製造業景氣信號值由8月的9.16分，增加0.61分至9月的9.77分，雖然燈號維持代表衰退的藍燈，但就信號值觀察，已呈現連續2個月上揚態勢。

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另外，台經院指出，從細部產業來看，在紙漿、紙及紙製品業方面，儘管內需市場穩定，加上中國管制廢紙政策持續，促使廠商出口到中國仍較具競爭優勢，美中貿易戰的轉單效應持續顯現，然而隨著9月美中新一波互相加徵關稅措施生效，持續衝擊國際經濟表現，造成外銷訂單持續衰退，故本月紙漿、紙及紙製品業續呈衰退的藍燈。

石油及煤製品業方面，儘管9月國際原油月均價較8月上漲，但相較於去年同期仍然呈現雙位數跌幅，且跌幅略增，不利於售價面指標表現，加上經濟需求尚未明顯好轉，國內烯烴大廠安排定檢等因素，使得9月營收不盡理想，營收年減幅度擴大，因此本月石油及煤製品業景氣燈號仍維持衰退的藍燈。在化學材料方面，美中貿易摩擦持續，市場需求依舊疲弱，使得部分石化原料價格走低，塑膠原料價格亦多呈現下跌，加上國內大廠石化歲修因素，下游廠商同步配合停機檢修，整體產銷量下滑，故本月化學材料景氣燈號仍維持衰退的藍燈。

而在汽車及其零件業方面，受惠於農曆民俗月干擾結束，部分國產車熱門改款銷售佳，使得新車銷售節奏重回軌道，9月新車掛牌數為32,851輛，較上月成長37.1%，且與去年同期相比成長6.7%，不過在汽車零件上，因客戶調整庫存，加上中國車市銷售尚未回溫，致使部分汽車零組件生產縮減，因此汽車及其零件業景氣燈號由衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。

而在電子零組件業方面，受惠於國際品牌旗艦新機陸續在9月中發表，加上5G基礎建設加速布建，帶動半導體高階製程需求續強，惟受到去年比較基期較高，且面板市場持續供過於求，面板價格走跌，抵銷部分成長，使得本月電子零組件產品出口與該業生產指數年增率皆較8月限縮，惟半導體廠商對於未來經營環境展望仍較去年同期偏向樂觀，拉抬經營環境面指標表現，因此9月電子零組件業景氣燈號由衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。