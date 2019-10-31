中租旗下仲利國際3億美元聯貸到手　台新銀、澳盛銀主辦

▲中租控股旗下仲利國際3億美元聯貸案簽約慶祝茶會，台新銀法人金融事業總處執行長林淑真（左）、仲利國際董事長陳鳳龍（中）與澳盛銀金融市場總處長林衍尚（右）等人出席。（圖／台新銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

中租控股（中租-KY）旗下仲利國際租賃有限公司3年期聯貸案，順利募集3億美元，並於30日舉辦簽約慶祝茶會，這次聯貸由台新銀行及澳盛銀行共同統籌主辦，並由台新銀行擔任額度管理銀行。

仲利國際原以2.5億美元的額度募集，因獲得銀行團熱烈參與，高達17家參貸銀行核准總額度達3.8億美元，最終以原規劃的募集上限3億美元進行簽約。仲利國際董事長陳鳳龍、台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真、澳盛銀行金融市場總處長林衍尚等人親自出席簽約慶祝茶會，並與聯貸銀行團一同慶祝本次聯貸案圓滿完成。

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這次仲利國際聯貸資金用途主要為償還金融機構借款及充實營運資金，除了台新銀行、澳盛銀行共同擔任統籌主辦銀行外，另有台灣銀行、永豐銀行、第一銀行、土地銀行、台灣中小企銀、合作金庫銀行參與共同主辦，參貸行則有滙豐銀行、華南銀行、安泰銀行、東亞銀行、板信銀行、美國國泰銀行（Cathay Bank）、集友銀行、新光銀行、陽信銀行等，共計有17家金融機構參與。

聯貸銀行團中，除了台資銀行熱烈支持外，沒有與仲利國際有授信往來的香港地區銀行也參與其中，顯示仲利國際穩健的財務結構及營運前景獲得國內、外各大銀行肯定。

仲利國際是中租控股在大陸的營運主體，於2005年進入大陸市場，迄今已成立46處營業據點，服務近3萬家客戶，在業務快速成長的同時，又能兼顧良好的資產品質；今年上半年仲利國際獲利成長率12%，稅後淨利占中租控股合併稅後淨利45%以上，而中租控股今年1至8月自結合併稅後純益即突破百億元，較去年同期成長逾15%。