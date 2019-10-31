貧民窟內「賣死人」！墨西哥崇拜骷髏　祭壇驚見42塊頭骨+罐裝胎兒

▲警方在祭壇周圍搜出多達42具人類的頭骨。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／周刊王

墨西哥警方日前突襲當地如同迷宮的貧民窟，試圖找出毒販集團的藏身地點，卻在一處祭壇的雜物堆中，找到40多塊的人類頭骨，以及31條其他部位的骨頭，甚至還有疑似人類的胎兒被裝在玻璃罐中，目前警方正全力追查這些人骨的身份。

根據《每日郵報》報導，當局近日出動幾百名警力，突襲墨西哥城中北部惡名昭彰的莫雷洛斯地區（Morelos），欲搜查出毒品幫派的藏身處，不過卻在一處祭壇周圍搜出大量頭骨，警方一共找到了42個人類頭骨、31條長骨頭，形似於手臂或是腿部，以及1個裝有「胎兒（fetus）」的玻璃罐。

當天警方已逮捕疑似販毒的31人，不過其中27人隨後已被釋放。目前尚不清楚這些頭骨是被盜墓取出，或是幫派鬥爭所留下的受害者，市長克勞迪亞·辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，將會把頭骨的DNA與失踪者名單進行比對，而玻璃罐中是否為人類的胎兒，還有待追查釐清。

▲目前當局正全力追查頭骨的身份。（示意圖／取自Unsplash）

據了解，這座城市多年來都存在著非法的人體骨頭交易，過去就曾出現非裔加勒比宗教的業者，會在儀式中使用人骨來祭祀；現今墨西哥的「聖穆爾特（Santa Muerte）」也有著崇拜骷髏人物的信仰；2018年時，還有名男子謀殺了9位婦女，只為拿取她們的骨頭來交易販賣。

延伸閱讀

教唆小弟殺人還割掉雞雞 閹殺案主謀逃20年罹癌返台投案

目睹妻子與上司車後座「親密擁抱」！人夫秒開車門 持刀捅死他

挺環保！麥當勞11/6起歡樂送、得來速「不主動提供吸管」