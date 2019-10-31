財訊／獨家直擊！　那一天，蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

文／林宏達

2017年5月，本刊以封面故事「蘋果的台灣神祕兵團」，報導蘋果在台發展Micro LED（微發光二極體）次世代顯示技術的歷程。今年10月25日，本刊記者再次重回現場，竟發現蘋果正在龍潭科學園區大興土木，今年12月，蘋果在台灣的第3座新廠即將完工。

工地門口的告示牌清楚寫著，這是美商蘋果電子在台的新工程，由潤弘精密工程承造，預計在今年12月2日完工，離蘋果原有的龍潭廠只有約100公尺的距離。但是，這座新廠規模比舊廠更大，舊廠只有兩棟主建築，新廠工地的告示牌卻寫明，新廠是地下3層，地上6層，總共5棟建築物組成。

新廠12月完工 鄰近友達、台積電

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我們造訪的這一天，白色的建築物外牆早已完成，廠房前的道路完全封鎖，5輛吊車圍繞著這座新廠同時施工。本刊記者觀察，這座廠房準備進行無塵室裝配工程，繞到廠區後方看，特殊氣體的儲氣槽也已樹立，台電的施工人員同時在旁開挖，修改電力系統，所有人全力動員，讓這座廠盡早上線。龍潭廠仍然戒備森嚴，任何人只要接近廠區拍照，就會有警衛衝出來制止。

蘋果此時興建龍潭新廠，極有可能是因為在Micro LED技術上取得突破。一位業界人士透露，蘋果原本併購Micro LED新創公司LuxVue，用這家公司的技術在台灣設計下一代的Micro LED顯示器，但後來遇到障礙，整個團隊搬回矽谷。蘋果在總部附近，買下一座舊的晶圓廠，「他們放棄了LuxVue的技術，」用半導體設備重新發展Micro LED的新製程，「半年前，聽說蘋果把Micro LED的團隊又搬回龍潭了。」

去年3月19日，美國彭博社也以「蘋果發展新顯示技術的祕密工廠」為題，介紹蘋果在加州Santa Clara的實驗工廠，並且表示，蘋果在Micro LED已取得不錯的進展。從蘋果近期申請到的專利看來，蘋果過去的Micro LED專利多由LuxVue團隊設計，這兩年發表的專利，卻出現不少新面孔，都和業界觀察不謀而合。

Micro LED商機大 看蘋果何時亮出底牌

蘋果龍潭廠旁邊，就是友達的廠房和台積電的廠房，這兩家公司都是蘋果發展Micro LED的重要夥伴，離這座新廠走路不到2分鐘即可抵達。本刊採訪得知，蘋果在設備上得到了突破，美商發展出一款不需要光罩的新型曝光機，「本來大家都在懷疑，面板產業都在往下了，你為什麼還要發展新設備，看到Micro LED才了解」，產業人士觀察，這款設備能在玻璃基板上大量製造Micro LED，除了大幅降低成本，產品設計也更為方便，「龍潭新廠將引進一台，還會陸續從矽谷搬設備過來」，採訪當天，我們就看到來出差的外籍蘋果員工，匆忙搭計程車離開工廠。…(本文節自財訊593期，詳全文)

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