聯發科財報激勵！股價突破408元　四年來新高

▲聯發科日前舉辦22周年運動會。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

IC設計龍頭聯發科（2454）財報亮眼，第3季毛利率42.1%，來到近四年新高；今（31）日股價一舉突破400元大關，最高來到408.5元，同樣來到四年來新高。

聯發科以396.5元開出，最高來到408.5元，漲11.5元或2.9%；截至昨（30）日止，外資近十日買超聯發科9178張。

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聯發科第3季合併營收672.24億元，季增9.2％，符合財測預估的653億至702億元區間；稅後純益69.02億元，季增6.1％，為近五季高點；毛利率42.1％，季增0.2個百分點，連三季都維持在40%以上，且連五季持續走高，創四年來新高；每股稅後盈餘4.38元。

聯發科前三季合併營收1815.13億元，年增2.5％；歸屬母公司業主淨利為167.06億元，年增0.4％，每股純益10.66元，前三季已賺逾一股本。

聯發科執行長蔡力行昨日指出，該公司前三季營業利益較去年同期成長逾三成，展現強化產品競爭力及獲利結構的成果。

聯發科釋出對第4季展望，蔡力行表示，由於第4季整體拉貨力道會較第3季下滑，預估單季營收約在618億至672億元、季減幅8%以內；然而4G終端產品陸續放量，加上5G系統單晶片（SoC）開始出貨，使手機營收將在傳統淡季持續成長，抵銷其他消費性電子出貨下滑，因此整體而言，毛利率可望維持穩定，預估在42%正負1.5個百分點。

