臉書被「去世2年」媽媽私訊　他看到瞬間崩潰...整整痛哭2小時！

▲男子看到亡母傳來的臉書訊息，情緒當場崩潰。（圖／翻攝自Twitter／Andrew barnsley）

記者李振慧／綜合報導

英國20歲男子巴恩斯利(Andrew Barnsley)的母親2年前因為心臟衰竭過世，對他來說母親就向世上最好的朋友，所以至今仍無法走出喪母的傷痛，然而近來卻突然收到對方臉書傳來的訊息，讓他難以平復激動的情緒，當場痛哭，就這樣整整哭了2個小時。

來自蘇格蘭東部東倫弗魯(East Renfrewshire)佩斯利市(Paisley)的巴恩斯利，18歲時，46歲母親琳達(Linda Barnsley)因心臟衰竭過世，29日他在推特上表示，昨晚在女朋友家看電影時，突然收到母親傳給他的臉書訊息。截圖中可看到，疑似是媽媽的臉書帳號突然密他，「哈囉，你好嗎？親親」他嚇得回覆，「你是誰？」對方又回，「嗨，我是琳達，親親」。

巴恩斯利當下氣憤回覆，「這他X的太變態了！不管你是誰，為什麼會用我死去媽媽的身分來創建帳號」，對方後來便沒有再回覆訊息。他事後在推特上表示，他不曉得這樣做的人是想要詐騙，還是自以為有趣的惡作劇，但無論如何，他看到「媽媽」的訊息時心情仍受到很大的打擊，還為此痛哭2個小時，最後決定將這些對話永久放在網路上，或許以後能成為警察辦案時可用的線索。

Loosing my mum 2 year ago was the hardest thing av ever went through n still breaks ma heart n some wee sick cunt thinks they can sit and make a fake messenger of her and mail me . Does anyone know a way I can track this to whoever has done this and fuckin punch fuck out them pic.twitter.com/txrJC3zVUH — andrew barnsley (@AndrewBarnsley5) October 28, 2019

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