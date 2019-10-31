藝術拍賣分離課稅／國巨陳泰銘：稅負扼殺藝術30年　課得到稅再談公平

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

立委提案修法，文物與藝術品拍賣從現行以6%作為純益率計算，併入綜合所得稅課稅；修正為落槌價的1%分離課稅，以提升台灣成為藝術中心。國巨董事長陳泰銘今（31）日到立法院財政委員會參加「文物藝術品拍賣分離課稅」公聽會。他表示從稅的角度來看，「如果課不到稅，談公平性有點太理想；如果課得到稅再來談公平。」

立法院財政委員會舉行「國內文物與藝術品拍賣採取分離課稅可行性」的公聽會，陳泰銘以業界的身分參加該公聽會。

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陳泰銘表示，因為課稅問題扼殺了台灣藝術30年，現在香港的問題，讓台灣有機會重新回到藝術中心；如果回到當初這些大型的拍賣公司離開台灣的時空背景，因為稅務的問題，讓原本蓬勃發展的市場，跌落到現在這個景況，這些國際拍賣公司無法配合稅務機關提供賣家身分，所以就移往香港，且香港也啟動很多稅負優惠，支持香港成為世界三大藝術中心之一。

台灣要取代香港成為藝術重鎮，是有機會的，因為台灣有獨特的生活、飲食文化、親民的城市設計、嫻熟的拍賣與倉儲的技術，和發達的金融市場。

最後，他說，如果稅的角度來看，「如果你課不到稅，談公平太理想；但是如果能課到稅再來談公平」。但是陳泰銘也稱讚政府最近推動台商回台投資優惠等政策，讓台商資金願意回來投資，改善台灣的投資環境再來進一步稅務改革。