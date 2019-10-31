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醉騎士撞貨車...倒地不動！交警畫線到一半突驚醒：我在哪裡

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▲▼越南酒醉男車禍後倒在地上睡著。（圖／翻攝自Clip Giải Trí臉書粉專）

▲ 酒醉男當時趴在地上呈現詭異姿勢。（圖／翻攝自Clip Giải Trí臉書粉專，下同）

實習記者許祐誠／綜合報導

越南平陽省日前發生一起詭異車禍，原因是路人發現一名男子騎車遭到貨車撞上後，趴倒在地上一動也不動，身旁還有許多詭異黑線，誤以為他已經身亡，沒人敢上前幫忙。直到警方在地板上畫線時，畫到一半男子突然驚醒，才發現原來他是因為喝醉了不小心在地上睡著了。

根據越南媒體Quiznhe和mnewsvn報導，29日時一輛貨車撞上一名騎著機車的男子，整輛機車被捲進貨車底下，戴著半罩安全帽、穿著整套牛仔裝的男子則飛噴在馬路上，久久都沒有動靜，嚇壞許多路人，因此趕緊報警處理。

▼ 男子機車被捲入貨車底下。（圖／翻攝自Clip Giải Trí臉書粉專）

▲▼越南酒醉男車禍後倒在地上睡著。（圖／翻攝自Clip Giải Trí臉書粉專）

當交警到場後，看見男子趴倒在地上，右手呈現扭曲，地上還有許多不知來自何處的黑線條，也誤以為他已經死亡，因此粉刷了一下「屍體」。結果沒多久，男子突然驚醒，還迷糊地表示，「這個地方是哪裡」，嚇壞現場群眾。

幸運的是，男子沒有受到太嚴重的受傷。據悉他是和一群朋友喝完酒後，騎著機車要回家，但在路上遭貨車撞上，不過男子倒地後便進入夢鄉，完全不記得剛發生的事。

▼ 酒醉男突然驚醒並坐在地上。（圖／翻攝自Clip Giải Trí臉書粉專）

▲▼越南酒醉男車禍後倒在地上睡著。（圖／翻攝自Clip Giải Trí臉書粉專）

這起荒誕事件曝光後，許多網友祝賀男子沒有受到傷害，也調侃他還能在地板上畫線，「幸好人沒事」、「睡著還會自己畫線，厲害」、「自己在大街上留下印記，恭喜你死了」、「荒唐但有很引人注意」、「沒事還要吸引別人注意」、「會不會他是在地板上畫復活陣」。此外，有人也檢討警察的辦事效率差，以及路人圍觀拍照的行為，「警察行動太差..沒有檢查心律..反而吸引了現場」、「場景比人的生命重要。」

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