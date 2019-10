川普P圖「頒勳章給軍犬柯南」！網友怒罵「無禮」　原主角大笑沒關係　　

實習記者許祐誠/綜合報導

美國總統川普31日在推特上po出一張合成照片,只見他親手把榮譽勳章,頒發給突襲伊斯蘭國(IS)首領巴格迪達有功的軍犬柯南(Conan)頸上。只是眼尖的網友發現,主角原本是2017年獲頒勳章的軍醫麥克勞恩(James McCloughan),因此批評川普的行為相當無禮。不過相對於外界的憤怒,麥克勞恩反而大笑地認為沒關係。

根據《紐約時報》報導,川普於凌晨1時54分在推特上PO出照片後,只打上簡短的「美國英雄!」(AMERICAN HERO!),並附上留有realDailyWire浮水印的照片。但搜索後發現,這張照片疑似是美聯社在2017年出版,主角正是越戰中拯救數十人士兵生命的麥克勞恩。

You are the Worlds Biggest Moron. So #FakeNews is okay if you do it? pic.twitter.com/nduquh0yNA