富婆爽嫁3男「每晚輪流寵幸」　懷孕6個月卻搞不清楚爸爸是誰！

▲一心嚮往完美丈夫的女子,同時和3名男子結婚。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

非洲烏干達一名女子竟然同時和3名男子結婚,名下擁有7間房產的她,還霸氣將其中3間送給丈夫們,雖然目前懷有6個月身孕,卻搞不清楚孩子的爸爸到底是誰,誇張作風震驚保守的當地,但她認為3個丈夫同時都是孩子的爸爸,所以完全不在意外眼光。

居住在恩戈拉縣(Ngora)的36歲女子阿古蒂(Ann Grace Aguti),同時與3名丈夫阿里奇(Richard Alich),奧盧卡(John Peter Oluka)以及恩雅庫(Michael Enyaku)住在一起,她表示,阿里奇是一名退休警察,還育有10名成年的子女,當初因為自行車故障去警局求助時,而意外結識,奧盧卡是一名農夫,恩雅庫則是大學生。

奧盧卡則說,他在放牧所養的牛時,在沼澤地遇見阿古蒂,對方開玩笑要他成為另一位丈夫,還送了一間房子,4人住在一起卻相安無事,平時都是由阿古蒂負責分配他們的職務,以及要臨幸誰。

賣豬腳維生的阿古蒂,因為第一次婚姻失敗後,從父親那裡繼承了土地,所以生活十分富裕,一心嚮往浪漫愛情的她,後來不願再聽從家人所安排的婚事,開始和多名男子自由戀愛並且同居。

阿古蒂表示,「我的願望是擁有一個溫柔、充滿愛的丈夫,他可以滿足我所有需求,但我第一任丈夫很沒用,要靠我養家餬口,我才會離開,我一直在找那個特別的人,但到現在還是沒找到,因為現在我還是必須要養活所有人,所以我還會再繼續找的」。

阿古蒂的牧師父親,無法接受她多夫的婚姻生活,大動肝火向當地政府申請,她和丈夫們的婚姻無效,強調他以前從來不知道這些婚姻的存在,所以當局只好先請3名丈夫各自返回自己的村莊,等到身分確認後才能返回。變成孤身一人的阿古蒂則向丈夫們喊話,希望丈夫能盡快回到她身邊。

