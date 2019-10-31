快訊／蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折 萬元有找

▲經銷商福利機特賣又來了，這次iPhone 8萬元有找。（圖／Studio A提供）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果經銷商Studio A福利機特賣又來了！這次的特賣將於明日（11/1）舉辦，iPhone XS 64GB最殺可以19,900元入手，相當於打了5.5折；iPhone 8(64GB)更狂，只要9,900元即可帶回家，一口氣打了3.8折。另外還有MacBook/MacBook Air /MacBook Pro福利品主機最多降價26,000元。

Studio A指出，這些福利主機將會提供「SA認證主機」180日保固服務，或可以加購1,000元延長至365日；此外，還有Bose可攜式Wi-Fi音樂系統、無線耳機等音頻類周邊商品下殺2折起優惠。

另自11/1起，凡購買任一款iPhone、iPad、iPad Pro、Apple Watch或Mac電腦等Apple全新主機，就送首爾雙人六天五夜來回機票，限量5千組。

Studio A的「福利品超值特賣會」活動，將從11/1早上11時起，於台北永和、士林、新竹光復、苗栗尚順、台中彩虹、羅東、花蓮門市及Straight A成功大學（成大會館）、高雄師範大學（和平校區）校園門市等共計九個門市同步舉行。

除了iPhone與Mac筆電外，還有音頻系列福利品如Bose可攜式Wi-Fi音樂系統，原價14,990元，優惠價只要3,000元，等於以2折價格即可輕鬆入手。

不過要注意的是，由於部分是限量福利品，各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，請直接到Studio A門市現場詢問。

此外，一般民眾往往對福利品的使用存有疑慮， Studio A特別針對本次福利品項提供「SA認證主機」保固卡，享有自購買日起180日的延長保固，或可加購1,000元延長至365日保固服務，保固期間內，攜帶購買證明及SA認證主機保固卡，可享本機自然損壞硬體保固維修。

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