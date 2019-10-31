灌醉3友殺害「肢解啃屍」剩骨頭裝袋棄河　食人男也愛吃貓狗鳥類

▲ 身穿藍色外套的嫌犯被捕畫面曝光。（圖／翻攝自Russia`s Investigative Committee）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯北部發生一起驚悚案件，一名51歲男子被指犯下食人罪，除了謀殺3人後吃掉他們的身體部位，當局還找到他吃剩下的貓、狗等小動物遺骸。他和3名男性死者是朋友，經常一起喝酒，案發時便趁他們酒後打瞌睡時將他們刺死，再將屍體肢解。

《每日郵報》報導，男子在3名友人入睡後以刀殺害，分屍後吃下部分屍體，再將剩下的殘骸丟棄在當地一條河中。英國廣播公司（BBC）指出，有人在阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk）附近的湖泊及河流中發現裝有人骨的案子，這起驚人的案件才曝光。調查指出，男子在友人入睡前故意灌酒，目的就是食人。

俄羅斯聯邦偵查委員會（Russia's Investigative Committee）29日發表有關嫌犯的聲明，也公布他被捕時的影片。聲明提到，醫學測試結果顯示，男子精神狀態良好，但此前已經有過犯罪前科。且裝有受害者骨頭的袋子裡還混有其他小動物的骨頭，顯示嫌犯除了食人以外，還經常殺害並食用貓、狗及鳥類等其他動物。

偵查委員會說明，案件約發生在2016年3月至2017年3月間，但當局在確認受害者身分上花費許多時間。其中2名受害者沒有家屬，很難透過家庭關係追蹤。嫌犯還在案發後搬進第3名受害者的公寓，並向死者的父母宣稱，死者為了工作搬到其他城市。且沒有法醫的協助，被發現的殘骸幾乎無法辨識。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。