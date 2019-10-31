　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

果農父女「腳滑跌坎底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲果農父女「腳滑跌砍底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲父女不慎果園滑落坎底 ，稚女求救橫山警救援脫困。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名果農帶著女兒巡視果園，在巡視時不慎與女兒跌落坡坎，經民眾向警方報案出動救援，派出所出動2名員警與1名鄉代、義警鄉民1人共計4人，小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步吃力的將流血的傷者抬至路面，最後將患者順利送上救護車載往醫院救治。

▲果農父女「腳滑跌砍底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣警察局泰崗派出所28日下午三點半左右接獲報案，位於竹60線40.3K路旁果園，有遊客跌落坡崁在哀嚎。副所長彭俊賢得知後立即召集警員李政穎、義警江大偉分頭趕赴現場，只見十餘公尺深的坡坎底，已有鄉民2人在現場，警方除先通知救護車前來支援外，同時也緊急加入救援行列。

據了解，何姓果農(傷者)，當日攜女前往果園觀察水蜜桃成長情形，由於路旁斜坡濕滑，不慎與女兒同時滾落坡坎，因右膝遭樹枝割傷近十公分，鮮血直流無力攀爬求救，年僅十餘歲幼女(輕微擦傷)，一臉驚惶獨自爬上路面哭喊求救，經過大貨車司機發現後急向派出所報案。

▲果農父女「腳滑跌砍底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

2名員警一面安撫嚇壞的小女孩，請託現場1位鄉民代為看顧，便與義警鄉民1人共計4人，小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步吃力的將流血的傷者抬至路面，所幸此時救護車趕到，將何民與其女兒一起送至新竹馬偕醫院，泰崗所所長也以電話關心，目前傷者復原狀況良好，家屬亦非常感激橫山警方、義警及消防人員的及時救援。

▲果農父女「腳滑跌砍底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲果農父女「腳滑跌砍底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

►虐死9幼貓新竹男身分曝光　同事證實早落跑：知道他養貓但不知這麼變態

►變態男虐死9貓後神隱「鍋子打到頭變型」　雲端百張影照曝光貓地獄

►獨／市場內中途爆發貓瘟　繼續開放參觀出養！民眾不知還狂摸

►獨／愛心領養20浪狗竟全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出驚人骨骸　

ET快訊
菲律賓民答那峨島發生淺層地震　規模6.5深度僅10公里
千萬直播主賣不沾鍋GG了！打蛋「白色黏滿鍋」狂鏟也沒用
凌晨約女網友聊天小酌　男起身如廁「失足墜淡水河」溺斃
台積電開盤站上300元大關　台股開高走高持續刷新29年新高紀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道　慘吞1.8萬罰單

果農父女「腳滑跌坎底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援

快訊／凌晨約女網友聊天小酌　男起身如廁「失足墜淡水河」溺斃

Coser摩鐵外拍「喝柳橙汁昏迷」：醒來在地下街　遭攝影師下藥性侵

太陽花學運流血驅離「北市警需賠111萬」　葉毓蘭：消極不執法時代來臨

黃河明教養第二代「讓他體會錢的重要」　愛妻沈啟是首位女民航局長

下藥勒斃女友「伴屍吃泡麵」　男友領光10萬存款再嗆前妻：下個是妳

12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」創傳奇　精彩一生落幕

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會苗栗前會長謝育全落網

快訊／大安區男子墜樓亡！今晚證實死者身分「前惠普董座」黃河明

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

自磨「古早味粉漿」台中超夯蛋餅　Q彈餅皮+半熟蛋液...排隊也值得

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道　慘吞1.8萬罰單

果農父女「腳滑跌坎底」　4暖男「人力抬患爬泥巴路」搶救援

快訊／凌晨約女網友聊天小酌　男起身如廁「失足墜淡水河」溺斃

Coser摩鐵外拍「喝柳橙汁昏迷」：醒來在地下街　遭攝影師下藥性侵

太陽花學運流血驅離「北市警需賠111萬」　葉毓蘭：消極不執法時代來臨

黃河明教養第二代「讓他體會錢的重要」　愛妻沈啟是首位女民航局長

下藥勒斃女友「伴屍吃泡麵」　男友領光10萬存款再嗆前妻：下個是妳

12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」創傳奇　精彩一生落幕

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會苗栗前會長謝育全落網

快訊／大安區男子墜樓亡！今晚證實死者身分「前惠普董座」黃河明

過敏兒不哭不哭　伊萊克斯週年慶開跑　除蟎系列明星商品現在入手超划算

吃了會爆淚！高雄首創無敵辣蛋糕　咬下還會爆出起司夾心

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道　慘吞1.8萬罰單

快訊／菲律賓民答那峨島發生規模6.5地震　深度僅10公里

恩比德和唐斯大打出手上演摔角秀　費城球迷高呼MVP

余苑綺「每天吞5罐碳酸飲料」當水喝！　化療指甲發黑⋯不敢抱小孩藏心酸原因

智利取消APEC　外交部：已接獲通知、會密切掌握後續發展

約7點吃晚餐！朋友大遲到「8：13才抵達」理由超傻眼　她氣飽直接離開

首里城宿命？500年來四度被燒毀　官網緊急宣布關園：我們深感歉意

故宮「去中國化」可能性？　吳密察：再怎樣也去不了

社會熱門新聞

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

短髮妹酒醉回家！保全電梯內壞壞「揮手離開」

Coser外拍喝柳橙汁昏迷　遭攝影師下藥性侵

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會大哥謝育全落網

12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」落幕

下藥勒斃女友　冷血男伴屍吃泡麵

黃河明養兒準則：讓他體會錢的重要

凌晨聊天小酌　男失足墜淡水河溺斃

罵陳明文被起訴　林國慶嗆法官！

瑞傑地產4億吸金案　北聯幫主聲押

「回到過去」假中獎發票詐1600萬

約談判9男追砍路邊少年　一問竟是自己人

坐客廳餵奶...下秒姊夫強吻侵犯！她顫抖爆哭

更多熱門

相關新聞

綠蠵龜誤闖漁網擱淺海巡救援

綠蠵龜誤闖漁網擱淺海巡救援

南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所人員實施沙灘巡邏時，於曾文溪口南側沙灘發現1隻綠蠵龜遭漁網纏繞受困，海巡人員立即協助其脫困，幫助回歸美麗大海。

男子夜跑倒路旁　巡警救援護平安

男子夜跑倒路旁　巡警救援護平安

自助洗車大盜　撐傘切割兌幣機

自助洗車大盜　撐傘切割兌幣機

欖蠵龜漁網遭五花大綁　海巡救援後送救治

欖蠵龜漁網遭五花大綁　海巡救援後送救治

男子生活困苦二仁溪橋輕生

男子生活困苦二仁溪橋輕生

關鍵字：

新竹縣警局救援果農

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

租客佔房子60年　房東過世討不回

11月新制懶人包！星光郵局上線了

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

短髮妹酒醉回家！保全電梯內壞壞「揮手離開」

彰化女嬰安全抵達！救護車時速破百狂飆200km

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面