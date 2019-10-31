瑞典少女桑柏格拒領百萬獎金　「保護環境不必得獎」

▲桑柏格（Greta Thunberg）與美國薩斯喀徹溫大學的約翰·波默羅伊（John Pomeroy）教授在探訪阿薩巴斯卡冰川。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）是一位年僅16歲的環境保護鬥士，29日獲得北歐理事會環境獎，但她表示，雖然這是一項榮譽但不會去領獎，解決氣候變遷的行動不需要得獎，要由掌權者傾聽科學的意見，而不是紙上談兵。

桑柏格於2018年8月發起罷工罷課運動，名為「週五為未來而戰」（Fridays for Future），號召學生到議會外為氣候議題抗議，接下來幾次的行動越來越多人響應參加，她也因此受邀到2018年聯合國氣候變遷大會上致詞。她表示，不把危機當作危機，就無法解決問題，文明和生物圈正在被犧牲，因為只有極少數人有機會賺大錢，代價卻是由大多數人來承受。

▲在加拿大的罷工活動中，示威者為桑柏格作畫。（圖／路透）

桑柏格今年5月登上時代雜誌的封面，被譽為是下一代的領袖，9月的罷工罷課活動，各地更高達400萬人一起參與。

跨國會合作機構「北歐理事會」（Nordic Council）提名桑柏格入圍環境獎，並於29日宣布得獎，可獲得獎金35萬丹麥克朗（約台幣158萬元）。但她在Insagram上表示，自己不會去領這個獎，保護環境的行動不需要的獎項，北歐國家在氣候和環境議題上享有盛名，但在減少碳排放和人均生態足跡上 ，這些國家並未盡一份心力，掌權者要傾聽專家的意見，做出實際的行動。